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На пороховом заводе в Перми произошел взрыв

17:02 31.07.2019
Фото с сайта fkpppz.ru
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31 июля в 16:08 по местному времени на Пермском пороховом заводе произошел взрыв, в результате которого пострадало 5 человек.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова гендиректора предприятия Олега Миргородского, взрыв произошел во время демонтажа оборудования.

В настоящее время известно, что два человека получили ожоги тела на площади 60% и 35%, еще трое получили легкие травмы. Все люди были госпитализированы, одного из тяжело пострадавших оперируют.

Сейчас здание завода оцеплено, людей туда не пускают. Создана комиссия, которая разбирается в причинах происшествия.

Также отмечается, что инцидент не повлиял на производственный процесс предприятия.

ФКП «Пермский пороховой завод» является одним из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, которое производит несколько видов зарядов и пороха, а также гражданскую продукцию.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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01.08.2019, 04:03
Гость: Домофону

Как всегда на посту помои лить.
31.07.2019, 20:17
Гость: под подозрением

Зорян и Шкиряк.
31.07.2019, 20:03
Гость: Ну, дела!

Порох и сюда проник. А говорили, что сбежал.
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