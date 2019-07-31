На пороховом заводе в Перми произошел взрыв

17:02

31 июля в 16:08 по местному времени на Пермском пороховом заводе произошел взрыв, в результате которого пострадало 5 человек.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова гендиректора предприятия Олега Миргородского, взрыв произошел во время демонтажа оборудования.

В настоящее время известно, что два человека получили ожоги тела на площади 60% и 35%, еще трое получили легкие травмы. Все люди были госпитализированы, одного из тяжело пострадавших оперируют.

Сейчас здание завода оцеплено, людей туда не пускают. Создана комиссия, которая разбирается в причинах происшествия.

Также отмечается, что инцидент не повлиял на производственный процесс предприятия.

ФКП «Пермский пороховой завод» является одним из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, которое производит несколько видов зарядов и пороха, а также гражданскую продукцию.