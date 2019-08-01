Соболь рискует попасть за решетку после незаконного митинга 3 августа

19:42

Подруга блогера Алексея Навального Любовь Соболь – единственная, кто не понес заслуженного наказания за организацию незаконных митингов

Пока она смогла прикрыться своей маленькой дочерью. Вероятно, вскоре юрист так называемого ФБК вновь предстанем перед правосудием.

Этим летом «независимый» кандидат в депутаты в Мосгордуму Любовь Соболь провалила свою предвыборную кампанию. Избирком отказал ей в регистрации документов из-за массовой их подделки. Обиженная дама поспешила организовать ряд несанкционированных митингов, следствием которых стали лишь публичные беспорядки.

После очередного митинга, проведенного 27 июля на Трубной площади столицы, задержали более 1000 нарушителей общественного порядка. В частности, представителей «оппозиции»: Алексея Навального, Владимира Милова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Илью Яшина, Александра Соловьева, Юлию Галямину и Константина Янкаускаса. Все они отбывают наказание в виде административного ареста в спецприемниках.

И только Любовь Соболь суд не смог привлечь к временному заключению под стражу. Подруга блогера Навального поспешила напомнить всем о том, что имеет малолетнего ребенка.

Интересно отметить, что «яжмать» после того, как была отпущена из ОВД, отправилась не к любимой дочке, а на Трубную, куда вечером созывали митингующих. Там она была вновь задержана и доставлена в отделение полиции повторно.

Кажется, подобные профилактические меры никак не действуют на Соболь. Сейчас она открыто призывает горожан выйти на очередную несогласованную акцию 3 августа. Политологи не сомневаются: закончится мероприятие все теми же беспорядками.

Эксперты уверяют, что самой женщине не удастся долго спекулировать ребенком. Если она решится в третий раз выйти на несанкционированный митинг, то за этим последует уголовное наказание. УК РФ предусматривает лишение свободы вплоть до пяти лет за неоднократное нарушение статьи 20.2 КоАП РФ за полгода. Незаконная акция, намеченная на 3 августа, может поставить жирную точку в политической карьере «независимого» кандидата.

О подобных перспективах не мешало бы задуматься и ее единомышленникам по политическим взглядам. Кстати, бунты в тюрьме пресекаются значительно жестче, чем на воле. Там никто не позволит оскорблять полицию и кричать о «позоре России».

Власти и правоохранители столицы напоминают: акция, назначенная на 3 августа -несанкционированная. За участие в подобных несогласованных мероприятиях законодательством предусмотрено строгое наказание в соответствии с КоАП РФ и УК РФ.