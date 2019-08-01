Что изменится в жизни россиян с 1 августа

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В августе этого года вступят в силу несколько законодательных актов и регламентов, которые, так или иначе, отразятся на жизни граждан

Больше всего новшеств будет касаться автомобилистов и владельцев недвижимости. Изменения ждут также работающих пенсионеров.



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Недвижимость

В России упрощается порядок проведения сделок с недвижимостью для собственников с долевым участием. Теперь подобные сделки можно не заверять у нотариуса, если все долевые собственники согласны оформить простой договор.

Согласно поправкам в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», владельцы долей в общей собственности при купле-продаже, дарении, обмене или выделении долей смогут ограничиться соглашением в простой письменной форме. При этом законодательство предусмотрело исключения из этого правила.

Так, по-прежнему подлежат удостоверению нотариусами в обязательном порядке сделки по отчуждению недвижимости или долей в праве на нее, принадлежащей недееспособным и несовершеннолетним собственникам.

Кроме того, если в результате сделки отчуждается доля только одного владельца, то нотариальное удостоверение потребуется. А в случае, если хотя бы один долевой собственник выступит против оформления договора в простой письменной форме, то обратиться к нотариусу также все же придется.

Этот же закон позволяет оформить в совместную собственность квартиру, дом, земельный участок, комнату или долю в праве на эти объекты недвижимости на законных супругов в простой письменной форме. Но правило не работает, если супруги приобретают недвижимость в долевую собственность.

Стоит отметить, что долевая собственность достаточно распространена в России. Так, согласно Росреестру в ЕГРН зарегистрировано более 65 млн прав общей долевой собственности физлиц.

Поправки позволят гражданам, намеренным продать имущество быстро по обоюдному решению, реализовать свои права максимально оперативно и значительно сократить финансовые затраты на оформление сделки.

Кроме того, Госдума приняла во втором чтении законопроект, ставящий под запрет продажу микродолей в квартирах. Этот документ предусматривает правило, согласно которому образование долей может быть ограничено.

Размер доли должен позволять собственнику реализовать свои права на вселение при соблюдении установленной учетной нормы жилья. Предусмотрены и исключения из этого правила: приватизация, наследование, возникновение долевой собственности в соответствии с законом.

Также предусмотрено ограничение прав собственника по вселению в жилище третьих лиц (за исключением детей и родителей), если в результате нарушаются нормы обеспечения жильем. Предполагается, что данные нововведения, в том числе, помогут защитить граждан от рейдеров.

Отмена обязательного нотариального сбора позволит снизить финансовую нагрузку на граждан, а также упростить процесс оборота недвижимости, находящейся в общей долевой собственности.

Еще с 1 августа будет отменена государственная пошлина при внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в связи с намерением взять ипотечные каникулы. В настоящее время размер пошлины составляет 200 рублей.

Страхование

С 4 августа в платежных документах за коммунальные услуги у всех россиян появится еще одна строка – страхование недвижимости от чрезвычайных ситуаций. Однако пока это коснется жителей только семи регионов России: Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областей.

При этом страхование жилплощади останется добровольным. Перечень страховых рисков каждый регион сможет устанавливать самостоятельно.

По новому закону ущерб пострадавшим будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, утвержденной Минстроем РФ. Те, кто откажутся от страховки, в случае ЧС смогут рассчитывать только на минимальную помощь государства.

Автомобили

Законодатели немного упростили жизнь и автомобилистам. Так, с августа 2019 года зарегистрировать приобретенный автомобиль можно будет через производителей или непосредственно в салоне официального дилера.

Согласно федеральному закону «О государственной регистрации транспортных средств», ГИБДД больше не будет выдавать автомобильные номера.

Формат самих номерных знаков также изменится. К привычным госномерам добавят таблички, подходящие к мопедам, мотоциклам, ретроавтомобилям, а также японским и американским легковушкам и грузовикам.

Стоит отметить, что существующий стандарт номерных знаков действует с 1993 года и серьезно устарел. На российских дорогах сегодня гораздо больше иномарок, к которым российские номера просто не подходят. Принятый Росстандартом новый ГОСТ эти пробелы устраняет.

Важно отметить, что с ноября 2019 года поставить на учет автомобиль можно будет только при наличии электронного паспорта транспортного средства. Бумажные ПТС останутся в ходу, но выдавать их больше не будут.

Пенсии

С 1 августа этого года прибавку к пенсии получат все еще работающие пожилые россияне. Размер надбавки составит 244 рубля. Стоит отметить, что выплаты этой группе пенсионеров не индексировали с 2016 года.

Перерасчет проводится исходя из накопленных пенсионных баллов. Для этого учитывается продолжительность дополнительного трудового стажа, а также размер зарплаты. В настоящее время для перерасчета используется три балла. Дополнительные баллы, как ожидается, будут посчитаны в следующем году.

Перерасчет будет произведен на основе страхового стажа за прошедший год, за который и проводится доплата. В правительстве РФ заявляют, что процесс индексации выплат работающим гражданам потребует дополнительных затрат в 250 млрд рублей ежегодно.

Поэтому августовский перерасчет сейчас является единственным механизмом увеличения пенсионного обеспечения для этой категории граждан.

Стоит добавить, что неработающие пенсионеры никаких дополнительных надбавок в этом году, к сожалению, не получат. По данным правительства России, следующая запланированная индексация пенсии для неработающих пенсионеров ожидается только в 2020 году.

Таможня

В середине августа этого года изменятся правила провоза в багаже и ручной клади фруктов и цветов. Теперь на территорию Российской Федерации можно будет ввезти не больше пяти килограммов фруктов или овощей и не больше трех букетов цветов.

Для того, чтобы беспрепятственно пересечь границу с более крупной партией указанных товаров, нужно будет получить специальные сопроводительные документы. При этом правила будут распространяться не только на всех пассажиров, передвигающихся по воздуху, земле и воде, но и на все почтовые отправления.

Эти изменения прокомментировала адвокат Юлия Лялюцкая из Адвокатского бюро города Москвы «Щеглов и Партнеры»:

«Разграничение обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью безусловно является разумной мерой. Норма об обязательном нотариальном удостоверении сделок с долевой собственностью, введенная ранее, была направлена на защиту интересов долевых собственников в случае наличия конфликта, предотвращение недобросовестного отчуждения долей в пользу так называемых «черных риелторов», «рейдеров».

Но практика применения нормы показала, что жизнь сособственников, у которых нет конфликтов относительно недвижимости и ее отчуждения, только усложнилась с введением обязательного нотариального удостоверения таких сделок.

Новый закон расставляет всё на свои места, сохраняя повышенное внимание к отчуждению отдельных долей, и освобождая от излишней бумажной волокиты тех сособственников, кто распоряжается имуществом на основе совместного решения.

Также разумным следствием упрощения документооборота представляются нормы, связанные с изменением стандарта номерных знаков и порядка их выдачи.

Что касается страхования недвижимости, то этому нововведению следует уделить особое внимание. Те регионы, в которых появится такая услуга в первую очередь, вряд ли заметят изменения или всерьез оценят риски.

Однако для многих регионов нашей страны, где природные катаклизмы стали практически нормой и ежегодно наносят ущерб имуществу граждан на сотни миллионов рублей, эта норма является поворотной.

Фактически, введение такого страхования на всей территории Российской Федерации может привести к снижению гарантированной помощи от государства в случае катаклизма до минимальных значений».