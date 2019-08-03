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Полиция не позволит провокаторам нарушать общественный порядок на незаконной акции в Москве

12:48 3.08.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Покой москвичей в выходные не будет нарушен, несмотря на готовящиеся провокации

Столичные полицейские под руководством главы ГУ МВД Олега Баранова уже демонстрировали слаженную работу в прошлые выходные. В этот раз за порядком будут следить так же тщательно. В том, что неадекватных и агрессивно настроенных активистов в ходе незаконной акции 3 августа будут задерживать, сомнений нет.

Напомним, в прошлую субботу в Москве прошёл незаконный митинг. По официальным данным, в мероприятии приняли участие около 3,5 тысяч человек. Примечательно, что подавляющее большинство протестующих – около 2000 человек – оказались жителями других субъектов РФ.

Несмотря на то, что нарушители активно пытались спровоцировать уличные беспорядки, демонстрируя неадекватное поведение, полицейским удалось обеспечить порядок в городе. При этом, в отличие от провокаторов, правоохранители действовали в рамках закона, оперативно реагируя на нарушения. Тем более, что ситуация контролировалась лично главой ГУ МВД Олегом Барановым.

Причём в прокуратуре РФ отмечали, что организаторы беспорядков не обсуждали своё мероприятие 27 июля со столичными органами исполнительной власти. В связи с чем, это сборище является нарушением российского законодательства. За подобными нарушениями полицейские вновь будут следить с особой тщательностью, чтобы обеспечить жителям столицы безопасность и порядок в городе.  

Темы: В России
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