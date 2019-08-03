Очевидец в прямом эфире разоблачил провокацию фейковой «жертвы» на митинге в Москве

22:10

Незаконную акцию на Бульварном кольце организовали Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и Илья Яшин

Москвичи, которые оказались сегодня в эпицентре незаконной акции на Бульварном кольце, рассказали о провокаторах, наносивших себе увечья и преследовавших полицию. Так они хотели выставить столичных правоохранителей излишне жестокими, но не вышло.

Фото с сайта riafan.ru

Примечательно, что правда о специально обученных «самострелах» просочилась даже в эфиры либеральных СМИ. Так, мужчина рассказал в эфире «Дождя» о девушке, которая намеренно травмировала себя.

По словам очевидца, она специально упала на землю, затем обхватила лицо руками и стала преследовать полицейских. Мужчина остановил «актрису». Оказалось, что у неё на лице не было никаких повреждений.

В свою очередь, либеральные журналисты не были готовы слышать неудобную для них правду. Москвича стали обвинять во лжи, сообщая о неких ссадинах на лице девушки. Однако свидетель парировал эти нападки с помощью фотографий.

Незаконную акцию на Бульварном кольце организовали Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и Илья Яшин. Они стали устраивать массовые беспорядки, после того как Мосгоризбирком отказал им в регистрации на выборах из-за «рисованных» подписей.

В частности, в документах Любови Соболь были обнаружены фальшивые автографы и «мёртвые души». Сегодня, 3 августа, соратница Навального была задержана ещё до начала незаконной акции. По данным ГУ МВД, на несанкционированный митинг на Бульварном кольце вышло не более 1,5 тысячи человек.