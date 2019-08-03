В центре Москвы проходит акция оппозиции, начались задержания

15:39

На Бульварном кольце и на Трубной площади в Москве собрались участники несанкционированной акции за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Фото со страницы ОГОН в Твиттер

Полиция на Пушкинской площади через мегафон призывает не нарушать общественный порядок и бережно отнестись к работающим на акции силовикам, сообщает РБК. «Среди них большая часть военнослужащих срочной службы — это ваши сыновья», — объявляют сотрудники полиции.

Полиция уже начала задерживать участников несанкционированной акции на Пушкинской и Трубной площадях и Рождественском бульваре. В первую очередь полиция выборочно задерживает людей с агитацией, выкрикивающих лозунги, снимающих фото и видео. К 15.00 правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил о задержании полицией не менее 89 человек.