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В центре Москвы проходит акция оппозиции, начались задержания

15:39 3.08.2019

На Бульварном кольце и на Трубной площади в Москве собрались участники несанкционированной акции за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. 

Фото со страницы ОГОН в Твиттер

Полиция на Пушкинской площади через мегафон призывает не нарушать общественный порядок и бережно отнестись к работающим на акции силовикам, сообщает РБК. «Среди них большая часть военнослужащих срочной службы — это ваши сыновья», — объявляют сотрудники полиции.

Полиция уже начала задерживать участников  несанкционированной акции на Пушкинской и Трубной площадях и Рождественском бульваре.  В первую очередь полиция  выборочно задерживает людей с агитацией, выкрикивающих лозунги, снимающих фото и видео. К 15.00 правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил о задержании полицией не менее 89 человек.

Темы: Москва
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Комментарии читателей
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04.08.2019, 00:44
Гость: Mr Bean

Прекрасная идея, тоже браво.
04.08.2019, 00:38
Гость: Mr Bean

Браво!!
04.08.2019, 00:06
Гость: blog2038,.

Интересно, может наконец-то началось рождение России как государства свободных людей.
Все комментарии (35)
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