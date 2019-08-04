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Гаспарян призвал наказать по УК РФ провокаторов с незаконной акции в Москве

13:21 4.08.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube

Организаторы незаконного митинга на Бульварном кольце, который прошел 3 августа в Москве, спровоцировали массовые беспорядки

У многих задержанных за стычки с полицией людей, пришедших якобы на мирный митинг, имелось при себе оружие. Правоохранители, в свою очередь, вели себя исключительно профессионально, молниеносно пресекая деятельность провокаторов в толпе.

Похоже, что участники митинга всерьёз рассчитывали уйти безнаказанными с незаконной акции после совершения правонарушений. Стоит отметить, что акция оказалась малочисленной. По данным ГУ МВД по Москве, пришло всего 350 человек. Все провокаторы (30 человек) были задержаны.

Радиоведущий и писатель Армен Гаспарян заявил, что хулиганов и организаторов беспорядков необходимо судить по уголовным статьям. Нападение на сотрудников полиции не должно оставаться безнаказанным. Гаспарян уверен, что люди должны осознавать свою ответственность за преступления, ведь это уже не комментирование в соцсетях. Эксперт отметил, что характер провокаций указывает на то, что их заранее спланировали.

Неделю назад, 27 июля, в Москве прошёл ещё один незаконный митинг. Его организовали соратники блогера Алексея Навального.

Ранее Любови Соболь, Илье Яшину, Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову отказали от участия в выборах в Мосгордуму из-за большого количества фальсификаций в подписных листах. Команда одиозного блогера стала провоцировать людей на нарушение закона, призывая их на несанкционированные акции. Многие эксперты увидели в этом организацию беспорядков ради «красивой картинки» в западных СМИ. Однако столичная полиция во главе с генералом Олегом Барановым профессионально справилась с агрессией митингующих, обеспечив безопасность москвичей.
 

Темы: В России
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