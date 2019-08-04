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По данным «ОВД-Инфо», на акции 3 августа задержали 1001 человека

15:32 4.08.2019
Задержание у метро «Пушкинская», 3 августа 2019. Фото: Анастасия Медведева для ОВД-Инфо
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3 августа на несогласованной акции  в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека. Такие данные приводит «ОВД-Инфо». По данным МВД, на акцию пришли 1,5 тыс. человек, из которых 600 были задержаны.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, были задержаны более 50 несовершеннолетних, пишет «Коммерсант». По подсчетам «ОВД-Инфо», задержано было не менее 90 несовершеннолетних. 

3 августа в Москве прошла очередная несогласованная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых избирком не зарегистрировал якобы из-за недействительных подписей избирателей. Участники прошли от Пречистенских ворот через Никитские ворота, Новопушкинский сквер, Трубную площадь, Тургеневскую площадь до Покровских ворот.

В результате столкновений были пострадавшие. Пятерых из них, в том числе правоохранителя, госпитализировали.

Темы: Москва
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Комментарии читателей
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04.08.2019, 23:16
Гость: ser

из 1.5к народа арестовали 1к, выходит - всех, кроме журналистов))) уморы
04.08.2019, 22:21
Гость: Ну,

начнем с того, что стрелять начали по солдатам из толпы рабочих.
04.08.2019, 22:15
Гость: И никого не задерживали

Когда иудейская хунта из окружения Ельцина собирала митинги в Москве, чтобы свалить советскую власть, разрешения на митинги выдавали в течении минуты.
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