По данным «ОВД-Инфо», на акции 3 августа задержали 1001 человека

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3 августа на несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека. Такие данные приводит «ОВД-Инфо». По данным МВД, на акцию пришли 1,5 тыс. человек, из которых 600 были задержаны.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, были задержаны более 50 несовершеннолетних, пишет «Коммерсант». По подсчетам «ОВД-Инфо», задержано было не менее 90 несовершеннолетних.

3 августа в Москве прошла очередная несогласованная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых избирком не зарегистрировал якобы из-за недействительных подписей избирателей. Участники прошли от Пречистенских ворот через Никитские ворота, Новопушкинский сквер, Трубную площадь, Тургеневскую площадь до Покровских ворот.

В результате столкновений были пострадавшие. Пятерых из них, в том числе правоохранителя, госпитализировали.