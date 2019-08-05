Глава Мосизбиркома считает незаконные митинги либералов отработкой технологий перед выборами в ГД

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В очередной не согласованной с властями акции протеста «независимых кандидатов» участвовало около 1500 человек

В понедельник 5 августа глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в беседе с журналистами сказал, что у незарегистрированных кандидатов от так называемой оппозиции не было цели занять депутатские места в Мосгордуме.

Он пояснил, ссылаясь на мнение социологов, что окажись их имена в бюллетенях, то они бы набрали не более 1%. При таких условиях нелепо утверждать, что ты борешься за будущее России.

Горбунов указал, что действия «оппозиционеров» были репетицией перед выборами в Госдуму, которые запланированы через два года.

Напомним, отстраненные от выборов в Мосгордуму «независимые экс-кандидаты» организовали ряд протестных акций в центре столицы. Им закономерно запретили участвовать в выборах, так как доля бракованных подписных листов превысила допустимую норму.

Кроме того, среди подписантов оказались давно умершие люди. Среди недопущенных к выборам экс-кандидатов оказалась и скандальный юрист ФБК Навального Любовь Соболь. Накануне Щербинский суд Москвы оштрафовал Соболь на 300 000 рублей.

В очередной не согласованной в столице акции протеста «независимых кандидатов», уличенных в фальсификации подписей, участвовало около 1500 человек. При этом ключевыми участниками нелегального мероприятия стали журналисты либеральных СМИ, которые пытались там найти хоть какую-нибудь зацепку или картинку.