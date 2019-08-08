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Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочной пенсии

08:15 8.08.2019
Пенсионерки
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минтруд России предложил учитывать период обучения, день сдачи крови и совмещение отпуска с учебой при назначении досрочной пенсии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В то же время не предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов, когда работником не выполняется работа, но в соответствии с трудовым законодательством за ним сохраняется место работы, средняя заработная плата и осуществляется уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - отметили в ведомстве.

В частности, это могут быть период нахождения на курсах повышения квалификации, исполнения государственных или общественных обязанностей, дни сдачи крови и ее компонентов и предоставленные в связи с этим дни отдыха, отпуск работникам, совмещающим работу с обучением.

В настоящее время в стаж включаются периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов. В целях урегулирования этого вопроса разработан соответствующий проект постановления.

В пояснительной записке к документу также указывается, что с 1 января 2015 года по 1 августа 2018 года судебными органами было рассмотрено более 43 тыс. исков, предъявленных к территориальным органам ПФР в связи с неназначением досрочной пенсии, из них удовлетворено - 42 тыс. 822, что составляет 99,1%.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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08.08.2019, 19:11
Гость: Евгений В

Уже 20 лет эти бездари крутятся вокруг пенсионной темы и ни как не могут сотворить что то приемлемое.
08.08.2019, 10:26
Гость: Поздно пить

боржоми. Обгадились с пенсионным возрастом.
08.08.2019, 09:34
Гость: Шило

Првое: отсутствие работы.
Все комментарии (4)
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