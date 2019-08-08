Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

10:41

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова не исключила проведение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову. Как пишет "Интерфакс", об этом Памфилова заявила на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома.

"Мы можем выразить недоверие. Выразить недоверие можно и нужно будет, если мои коллеги по ЦИКу меня поддержат. Но к этому надо серьезно подготовиться, собрать все факты, не в стиле кампанейщины разобраться с работой каждой окружной комиссии и сделать очень серьезные выводы. Это назрело", - заявила Памфилова.

Она отметила, что Горбунов, работающий в Мосгоризбиркоме уже 26 лет, знает о ее позиции. "Он знает, я и не скрываю этого. Всему приходит конец. 26 лет - более чем достаточно", - добавила она.

Памфилова отметила, что Горбунов "очень опытный человек", "с другой стороны то, что сейчас произошло, то что мы сейчас расхлебываем, потому что в один момент была на пустом месте создана проблема, которая сейчас бьет по стране". "Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - резюмировала Памфилова.

Коммунисты пожаловались также на то, что они сталкиваются с препятствиями при согласовании площадок для ведения агитации. Памфилова пообещала обратиться по этому поводу в органы исполнительной власти Москвы.