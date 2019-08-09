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Росрыболовство озвучило детали новых правил любительской рыбалки

17:23 9.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com

Глава Росрыболовства и замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков рассказал о новых правилах любительского рыболовства, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.

Соответствующий закон рассматривался в Госдуме с 2013 года и был принят только в декабре 2018-го, пишет РБК

Шестаков  отметил, что в стране любительской рыбалкой увлекаются около 25–30 млн человек. По его мнению, в основе закона лежит «понимание любительского рыболовства как деятельности граждан, направленной на удовлетворение личных потребностей, которая осуществляется свободно и бесплатно в рамках установленных правил».

Согласно принятому закону:

- запрещается добыча рыбы в рамках любительского рыболовства сетями;
- устанавливается возможность любительского рыболовства сетями в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы сетями является основным источником пропитания, с условием учета и обязательной поштучной маркировки таких орудий;
- вводятся суточные нормы вылова и нормы об ограничении подводной охоты.

Запрещается не только использование сетей, но и их оборот. Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что это позволит бороться с производством и распространением «самых опасных с точки зрения загрязнения окружающей среды так называемых китайских сетей».

Темы: Россия, Рыболовство и морские промыслы
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Комментарии читателей
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09.08.2019, 22:35
Гость: Огнестрел

был до "революции" в царской России в каждом дворе, и россияне не чувствуя пространства, могли делать со зверьём что угодно, те быть котёнку "матерью". Вы так сможите?
09.08.2019, 20:37
Гость: Вслед по пути

чиновники изощряются в демагогии... ну запретили, и тотчас же рынок будет переполнен "домашним" производством, не такая уж и хитрая технология, каждый сможет... те вместо того чтобы получать доход либерасты загоняют проблему в тупик, как и всю Россию...и точно также как с продажей огнестрела.
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