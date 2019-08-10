]]>
]]>
Главная В России Новости

Количество погибших при взрыве под Архангельском увеличилось до пяти

08:34 10.08.2019
Взрыв на военном полигоне под Архангельском
Скриншот с YouTube
Материалы по теме:

При ЧП на военном полигоне в Архангельской области 8 августа погибли пять сотрудников Росатома, еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей госкорпорации.

Ранее Минобороны сообщало, что погибших двое.

Уточняется, что взрыв с возгоранием произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Это случилось "в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме. Созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Игоря Орлова.

"Все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. От имени огромного коллектива Росатома выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь и поддержка", — подчеркнули в Росатоме.

В свою очередь, источник в военном ведомстве сообщил, что в результате ЧП погибли специалисты Росатома и Минобороны.

"По стечению обстоятельств, в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки", — сказал собеседник агентства.

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия, Министерство обороны РФ, Росатом
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.08.2019, 12:23
Гость: Сердечник

сегодня годовщина радиационной аварии в бухте Чажма, взрыв на атомной подлодке тихоокеанского флота в 1985г...
10.08.2019, 11:24
Гость: Ну да

Придётся вам тихо кухонным перетоптаться. Нет там радиации.
10.08.2019, 10:28
Гость: любитель

Если выяснится что в Северодвинске есть радиация после этого взрыва, и власть молчит и специально это скрывает, на заводе начнутся волнения. Тихая (кухонная) ненависть к путину станет явной.
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.