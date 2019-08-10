Количество погибших при взрыве под Архангельском увеличилось до пяти

08:34

При ЧП на военном полигоне в Архангельской области 8 августа погибли пять сотрудников Росатома, еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей госкорпорации.

Ранее Минобороны сообщало, что погибших двое.

Уточняется, что взрыв с возгоранием произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Это случилось "в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме. Созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Игоря Орлова.

"Все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. От имени огромного коллектива Росатома выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь и поддержка", — подчеркнули в Росатоме.

В свою очередь, источник в военном ведомстве сообщил, что в результате ЧП погибли специалисты Росатома и Минобороны.

"По стечению обстоятельств, в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки", — сказал собеседник агентства.