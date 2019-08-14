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Директор ФБК Жданов в спешке покинул Россию и отправился за помощью к западным кураторам?

22:34 14.08.2019

Один из главных организаторов массовых беспорядков в Москве Иван Жданов похвастался в соцсетях, что срочно покинул Россию

Хотя на нем «висит» сразу два административных дела. В рамках первого ему назначили 15 суток ареста, второго – еще 10 суток.

Обычно злостные нарушители отбывают наказания одно за другим, но Жданову разрешили выйти на свободу на несколько часов. Воспользовавшись этим, сторонник Навального улетел из Москвы и попутно прекратил голодовку. Он также обманул подписчиков, заявив о том, что даже за границей он якобы отбывает наказание, но это не так - законодательство подобных мер не предусматривает.

Скорее всего, Жданов уехал за новыми инструкциями от западных кураторов, потому что сделать это больше некому. Фактически все «лидеры протеста» арестованы за нарушение правил организации массовых мероприятий или воспрепятствование работе избиркомов. Примечательно, что Жданов не сказал, куда улетел. И так как оппозиционеру не грозит депортация, лишний раз выдавать своих кураторов ему ни к чему.

Жданов баллотировался в депутаты МГД от Навального, но не смог зарегистрироваться из-за нарушений в подписных листах. В частности, из-за «мертвых душ», которые также нашли у Соболь, Гудкова, Яшина и других. После отказа выдвиженцы пытались шантажировать ЦИК и правительство Москвы массовыми беспорядками и погромами.  

Темы: В России
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