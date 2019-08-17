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Гаспарян считает, что поведение правоохранителей на незаконных акциях в Москве – образец толерантности

15:02 17.08.2019
© KM.RU, РИА Новости Рамиль Ситдиков
© РИА Новости Рамиль Ситдиков

Власти Москвы отказались согласовать очередной митинг либералов 17 августа ввиду нарушения сроков подачи заявки

Однако, учитывая предыдущий опыт, либеральную тусовку отсутствие согласованности вряд ли остановит от проведения публичного мероприятия. Участие в подобных акциях может обойтись недешево, учитывая их противозаконность.

Также известно, что столичные либералы не склонны проводить мирные демонстрации. Обычно их шествия, пикетирования и прочие «развлекухи», заканчиваются провоцированием сотрудников правоохранительных органов на стычки и конфликтные ситуации. Доходило даже и до применения газовых баллончиков против стражей порядка и до бросания фрагментов асфальта в представителей исполнительной власти.

Армен Гаспарян, политолог и публицист, подчеркнул, что сотрудники полиции в России по сравнению с западными коллегами – образец толерантности и демократии. Он предложил сравнить массовые беспорядки и разгоны демонстраций в той же Франции, где правоохранители не стесняются применять против митингующих газ, водометы, травматическое вооружение, и РФ, где после несанкционированных публичных акций самой страшной травмой был вывих плеча, да и тот у полицейского, на которого набросилась толпа агрессивных провокаторов.

Известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Москве имели место быть и согласованные акции, и попытки организовать массовые беспорядки. Песков подчеркнул, что действия стражей порядка направлены в первую очередь на пресечение противозаконной деятельности, и свои обязанности правоохранители выполняют, следуя букве закона.

Напомним, к организации публичных акций протеста причастны несостоявшиеся кандидаты в Мосгордуму, получившие отказ от МГИК в регистрации на выборах. К таким экс-выдвиженцам относятся «юрист-расследователь» так называемого ФБК Любовь Соболь, директор «Фонда по борьбе с коррупцией» Иван Жданов, ставленники Алексея Навального Константин Янкаускас, Илья Яшин и Владимир Милов. Занятно, что практически все они на данный момент отбывают административное наказание, и когда освободятся, у СК РФ будет несколько вопросов к каждому из них относительно возбужденного уголовного дела об отмывании одного миллиарда рублей через ФБК. 

Темы: В России
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