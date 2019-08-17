Гаспарян считает, что поведение правоохранителей на незаконных акциях в Москве – образец толерантности

15:02

Власти Москвы отказались согласовать очередной митинг либералов 17 августа ввиду нарушения сроков подачи заявки

Однако, учитывая предыдущий опыт, либеральную тусовку отсутствие согласованности вряд ли остановит от проведения публичного мероприятия. Участие в подобных акциях может обойтись недешево, учитывая их противозаконность.

Также известно, что столичные либералы не склонны проводить мирные демонстрации. Обычно их шествия, пикетирования и прочие «развлекухи», заканчиваются провоцированием сотрудников правоохранительных органов на стычки и конфликтные ситуации. Доходило даже и до применения газовых баллончиков против стражей порядка и до бросания фрагментов асфальта в представителей исполнительной власти.

Армен Гаспарян, политолог и публицист, подчеркнул, что сотрудники полиции в России по сравнению с западными коллегами – образец толерантности и демократии. Он предложил сравнить массовые беспорядки и разгоны демонстраций в той же Франции, где правоохранители не стесняются применять против митингующих газ, водометы, травматическое вооружение, и РФ, где после несанкционированных публичных акций самой страшной травмой был вывих плеча, да и тот у полицейского, на которого набросилась толпа агрессивных провокаторов.

Известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Москве имели место быть и согласованные акции, и попытки организовать массовые беспорядки. Песков подчеркнул, что действия стражей порядка направлены в первую очередь на пресечение противозаконной деятельности, и свои обязанности правоохранители выполняют, следуя букве закона.

Напомним, к организации публичных акций протеста причастны несостоявшиеся кандидаты в Мосгордуму, получившие отказ от МГИК в регистрации на выборах. К таким экс-выдвиженцам относятся «юрист-расследователь» так называемого ФБК Любовь Соболь, директор «Фонда по борьбе с коррупцией» Иван Жданов, ставленники Алексея Навального Константин Янкаускас, Илья Яшин и Владимир Милов. Занятно, что практически все они на данный момент отбывают административное наказание, и когда освободятся, у СК РФ будет несколько вопросов к каждому из них относительно возбужденного уголовного дела об отмывании одного миллиарда рублей через ФБК.