Модернизация перерабатывающих заводов: спасение экологии в наших руках

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Москва - это крупный экономический и промышленный центр страны, город с населением около 12 млн человек

Городская инфраструктура с каждым годом ускоряет темпы своего развития, что не проходит бесследно для окружающей среды мегаполиса - загрязняется воздух, ухудшается качество питьевой воды и т. д. Активная вырубка деревьев под новые застройки, увеличение количества машин на городских дорогах и многие другие факторы негативно влияют на экологию в столице. Требуется принятие эффективных мер, которые помогут защитить и улучшить состояние местной экосреды.

Перевести большую часть горожан на велосипеды и общественный транспорт не представляется возможным, а молодым семьям необходимо новое современное жилье. А вот обратить более пристальное внимание на промышленные объекты можно и нужно.

На Московском НПЗ установили очистительное сооружение “Биосфера”. Экологическая модернизация позволила повысить степень очистки отработанной воды до 99,9%. Жителей окрестных районов не просто поставили в известность о реконструкции, но и пригласили лично посетить завод.

Внедрение инновационных очистительных систем на производстве практикуется в нашем государстве сравнительно недавно. С помощью таких установок удается значительно сократить количество заводских выбросов, повысить рентабельность предприятия и улучшить условия труда работников. И хотя к экологическим программам в РФ в настоящее время относятся равнодушно и даже скептически, необходимость их реализации тоже не отрицают.

Заводы в Европе

Опыт европейских стран подсказывает, что крупные нефтеперерабатывающие предприятия могут беспроблемно функционировать по соседству с жилыми комплексами и органично вписываться в городскую инфраструктуру.

Ярким примером является завод Cölner Petrol Raffinerie Vertriebs GmbH, находящийся в Кельне. Промзона расположена напротив общественных учреждений - ВУЗа, магазинов, гостиницы. Производственные мощности предприятия Wolf Oil Corporation, выпускающего смазочные материалы, работают всего в 15 км от бельгийского города Антверпен. А в полусотни километров от Брюсселя действует завод BASF. Представители БАСФ проводят регулярные консультации с жителями прилегающих районов, на которых рассказывают о деятельности предприятия. Такая открытость формирует доверительное лояльное отношение населения.

В Дании два мусоросжигательных завода также открыли в непосредственной близости к жилым домам. Первый работает в Копенгагене, второй - в Роскилле. Несмотря на опасения местных жителей, никаких изменений в экосреде прилегающих к перерабатывающим предприятиям районах не произошло.

Из этого следует вывод, что конгломерация промышленной и экологической среды вполне возможна. Нужно лишь разумно использовать современные технологии, которые легко интегрируются в производство. Возвращаясь к истории модернизации МНПЗ, приведем в качестве примера установку анализаторов воздуха на главные объекты завода: устройства собирают информацию, которую выгружают на локальные экраны и в сеть Интернет, где данные доступны всем желающим.