Второе гражданство – сравнительный обзор

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В настоящее время наличием второго гражданства уже трудно кого-то удивить: тысячи наших соотечественников являются гражданами двух и более стран

Это значительно облегчает им жизнь, но в то же время накладывает ряд ограничений. О плюсах и минусах второго гражданства, способах его приобретения пойдет речь в этой статье.

Плюсы второго гражданства

Второй паспорт позволяет его владельцу проживать в соответствующей стране, а также пересекать границы по любому из своих паспортов, не беспокоясь о визах (при наличии соответствующих договоров). К примеру, граждане Доминики могут не только путешествовать по всей Шенгенской зоне, но и до полугода находиться в Великобритании.

Паспорт Мальты, который можно приобрести по действующей в стране государственной инвестиционной программе, открывает 165 границ и входит в десятку лучших документов для путешествий. Свобода передвижений актуальна не только для путешественников, но и для профессиональных блогеров, журналистов и людей творческих профессий. Крайне важна она и для бизнесменов, которым для встреч с деловыми партнерами часто приходится бывать за рубежом.

Если вы станете гражданином страны, входящей в Евросоюз, то вы сможете жить не только в стране своего второго гражданства, но в любой из 28 европейских стран (порядок переезда – уведомительный). Вы получите возможность работать, вести собственный бизнес, получать медицинскую помощь, рассчитывать на новой родине на социальную поддержку, оптимизировать налогообложение и хранить деньги в банках, открывая счета на новый паспорт.

Имея два гражданства, вы можете выбирать, гражданами какого государства будут ваши дети. Наконец, второе гражданство можно рассматривать в качестве так называемого запасного аэродрома на случай экономических, политических или социальных потрясений, которые могут случиться на первой родине.

Относительные минусы

Недостатков немного, но они есть. Если говорить о России, то статья 62 Конституции РФ говорит о том, что наличие второго гражданства не освобождает его владельца от обязанностей перед государством проживания (воинская повинность и т.п.). То же самое касается и налогов: если вы работаете и проживаете в России, то налоги нужно будет вносить в российскую казну. Наличие других паспортов без фактического переезда из России не изменит ваш налоговый статус. Кроме того, для лиц, имеющих двойное или множественное гражданство, в ряде стран существует ограничение на получение высоких государственных постов.

Два гражданства - юридические нюансы

Двойное гражданство означает, что оба государства осведомлены о наличии второго паспорта у гражданина, а сам он находится под покровительством обеих юрисдикций. И хотя для него сохраняются права и обязанности, гарантированные конституциями, он может выбирать, в каком государстве платить налоги или отбывать воинскую обязанность, а его дети при рождении становятся обладателями сразу двух паспортов.

Применительно к России претендовать на двойное гражданство допустимо только в тех странах, с которыми заключено соответствующее соглашение. Партнером РФ в данном случае является только Таджикистан. Поэтому двойное европейское (и любой другое, за исключением Таджикистана) гражданство по чисто юридическим причинам для россиян недостижимо. В этом случае при наличии и гражданина России иных паспортов более корректно говорить о двух гражданствах, а не о двойном.

Пути получения второго гражданства

1. Натурализация на общих основаниях. В зависимости от специфики национального законодательства процесс может занимать от двух до (в случае самых консервативных в этом вопросе государств) двадцати лет фактического проживания в соответствующей стране. Для этого нужно въехать в страну на легальном основании (работа, учеба, создание или воссоединение семьи, в качестве беженца, предпринимателя и т.д.), получить разрешение на временное пребывание, а затем ПМЖ. Спустя несколько лет можно будет собирать документы на гражданство. Кроме того, как правило, потребуется доказать свою благонадежность и лояльность по отношению к новой родине, а также сдать экзамены на знание языка и истории.

2. Рождение на территории государства, признающего гражданство по праву почвы. Получить паспорт таким способом можно в США, Мексике, Карибском бассейне, но нельзя ни в одной европейской стране. Основным принципом получения гражданства европейских стран является право крови.

3. Репатриация – возвращение на историческую родину предков. Признается не всеми государствами. Так, в Европе соответствующие программы есть в Испании, Польше, Болгарии, Венгрии, Франции, Греции, Ирландии, Германии и некоторых других странах. По этническому основанию второе европейское гражданство проще всего получить в Румынии. Среди стран других регионов лидером по приему репатриантов является Чили, чей паспорт является одним из лучших документов для безвизового пересечения границ.

4. Заключение брака. Хотя сроки приобретения статуса гражданина по этому основанию меньше, чем при натурализации в обычном порядке, этот способ является одним из самых сложных и непредсказуемых. Кроме того, получить гражданство сразу обычно невозможно: вначале выдается ВНЖ, потом ПМЖ, а уже после этого спустя некоторое время можно рассчитывать на паспорт.

5. Заслуги перед страной (в особом порядке). По этому основанию гражданство может быть предоставлено крупным меценатам, деятелям искусств, науки, спортсменам и некоторым другим категориям.

6. Участие в инвестиционных программах. Это самый дорогой, но зато самый быстрый и надежный способ получить второе гражданство. Такие схемы сегодня работают в нескольких странах:

В Европе это Болгария (размер инвестиции – около € 1 млн.), Кипр (€ 2,5 млн) и Мальта (около € 800 тыс. плюс покупка недвижимости).

Купить гражданство можно на островах Антигуа и Барбуда (для семьи из четырех человек этот вариант обойдется в $ 125 тыс. – это минимальный порог из всех существующих Карибских программ), Гренаде, Доминике, Сен-Китс и Невисе, Сент-Люсии.

В Тихом Океане аналогичная схема есть только у Вануату. Гражданство для семьи из четырех человек обойдется в $ 180 тыс.

Юридическая помощь

Получение второго гражданства – процесс сложный и чреватый многими подводными камнями. Можно, конечно, попытаться добиться статуса самостоятельно, однако в этом случае риск получить отказ будет гораздо выше, чем в среднем по той или иной юрисдикции. Кроме того, в ряде государств подача документов возможна только через аккредитованные агентства. Чтобы снизить риск оказаться за бортом, воспользуйтесь квалифицированной юридической помощью.

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