Соболь попыталась втянуть Касамару в дебаты, чтобы спровоцировать новую волну саморекламы в СМИ

22:40

Юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь предложила сойтись с ней в дебатах проректору Высшей школы экономики и кандидату в Мосгордуму Валерии Касамаре

Обратилась она к ней не лично, а через соцсети со свойственным ей пафосом. Соратница Алексея Навального призвала Касамару принять на себя удар за всё происходящее в последнее время в Москве. Странно, что Соболь обратилась именно к ней, а не к руководству столичной мэрии.

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов полагает, что Соболь призвала к дебатам потому, что так распорядился идейный лидер и глава ФБК Алексей Навальный, который только оказался на свободе после административного ареста. За это время он изрядно истосковался по всеобщему вниманию и не смог придумать ничего лучше, чем создать новый инфоповод о своем протеже.

Причем сам блогер-расследователь избегает публичных прений. Так, в декабре 2017 года он проигнорировал Кузьмина, предложившего Навальному обсудить итоги его провальной избирательной кампании «Навальный-2018». В свойственной ему манере он просто натравил на оппонента интернет-троллей.

Вообще Валерия Касамара не согласилась на предложение Соболь принять участие в дебатах, так как ныне юрист ФБК не имеет никакого отношения к политическим событиям в столице. Экс-кандидат в памяти москвичей осталась лишь как эпатажная скандалистка, якобы державшая месячную голодовку и мать несовершеннолетнего ребенка, накопившая 930 тысяч штрафов за организации несанкционированных митингов.

Как и её наставник, Соболь не умеет участвовать в диспутах, она теряется и уходит от ответов. Это могли наблюдать все, кто приходил на встречи с нерадивым кандидатом, когда она еще баллотировалась по 43-му округу Москвы. Но раз уж «голодовки» больше нет, массовая акция 17 августа провалена, принять участие в дебатах с Касамарой это единственный шанс Соболь удержать к себе внимание.