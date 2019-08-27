Накануне выборов 8 сентября Навальный запустил в работу тайный петербургский цех по изготовлению политкомпромата

23:07

Фейковые материалы подпольной фабрики тщательно изучил коллектив редакции «Невские Новости»

Буквально недавно в дежурную часть полиции Санкт-Петербурга поступило сообщение о взломе квартиры в доме №73 на Краснопутиловской улице. Вернувшийся домой после длительной командировки петербуржец обнаружил, что в его квартире проживали неизвестные. Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что временно пустующее жилище было использовано преступниками для подпольной деятельности в Сети. Об этом сообщило издание Neva.today.

Позже источник в правоохранительных органах рассказал редакции «Версия на Неве» подробности инцидента. Стало известно, что в обнаруженной квартире располагалась команда из нескольких человек, занимавшаяся написанием заказных постов. Во время обысков полицейские нашли заготовки статей, списки и фотографии известных политиков, на которых искали компромат.

Сотрудники подпольной фабрики использовали не только публичные данные, но и лично следили за главными героями их будущих материалов. Для этого они использовали дорогостоящую оргтехнику и оборудование для скрытого наблюдения. Также преступники применяли дроны, мини-камеры и часы, записывающие видео и аудио.

Нелегальная редакция работала по нескольким направлениям. Одни сотрудники выясняли возможные финансовые активы, другие изучали любовные связи политиков. При этом, судя по обнаруженным заготовкам будущих «расследований», правда их практически не интересовала. Основой материала служила фейковая информация, которую, по всей видимости, разоблачители сами же и придумывали. Подпольщики заботились только о том, чтобы статьи выглядели более или менее правдоподобно.

Фейковые материалы подпольной фабрики тщательно изучил коллектив редакции «Невские Новости». Журналисты издания выявили имена чиновников, на которых вышли псевдорасследования: врио Челябинской области Алексей Текслер, мэр Иркутска Дмитрий Бердников, врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

При этом обнаруженные в квартире фотографии врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, вице-губернатора, депутатов ЗакСа говорят о том, что внимание черных политтехнологов переключилось на петербургскую повестку. И это неудивительно, учитывая, что до выборов осталось всего пару недель. Не исключено, что заказ на компрометирующие материалы имеет явную политическую составляющую. Вероятно, цель подобных расследований - повлиять на ход выборов, а, возможно, и вовсе их сорвать.

Коллектив редакции ФАН провел собственное расследование. Принимая во внимание опубликованные в Сети материалы псевдорасследований, журналисты издания доказали, что «фейкометчики» действительно работали против Текслера, Бердникова и Старовойта.

Статьи о чиновниках очень схожи друг с другом. К слову, и опубликованы они были практически одновременно. Известные люди, о которых вышли статьи - представители «Единой России». Все расследования имеют четкий алгоритм написания. Сначала реальные факты из биографии перемешивались с лживыми, для придания тексту правдоподобности. Затем шла информация о коррумпированности и аморальности, наличии любовников из числа подчиненных.

В лжерасследованиях активно использовалась формулировка: «был фигурантом». Подобное словосочетание употребляли специально, рассчитывая на негативные ассоциации.

Например, врио губернатора Курской области Романа Старовойта подпольные политтехнологи обвинили в создании «преступного синдиката». Якобы он назначал на главенствующие должности своих друзей. Кроме этого, Старовойта уличили в измене. Так, согласно версии лжерасследователей, у него была близость с заместителем по внутренней политике в Курской области Екатериной Харченко. Однако какие-либо доказательства отсутствуют. Доводы основаны на рассказе некой коллеги Харченко «без имени и фамилии».

Подобное «расследование» вышло и на председателя комитета по имуществу Курской области Игоря Куцака. Его представили пьяницей и дебоширом. Даже припомнили случай, когда на Куцака был составлен протокол за езду в состоянии алкогольного опьянения. Правда, к этой истории добавили свою, выдуманную. По версии сетевых троллей, председатель комитета сбил на пешеходном переходе женщину. Но об этом никто не знает, так как пострадавшей якобы хорошо заплатили за молчание. Как проверить правдоподобность изложенных сведений – неизвестно. Видимо, авторы текста рассчитывали, что им поверят на слово.

Первый заместитель Старовойта Борис Смирнов очень давно выступал фигурантом уголовного дела по 286 статье УК РФ. Но спустя некоторое время оно было закрыто на законных основаниях. Этот случай и стал поводом для написания еще одного компромата. Фейкометы обвинили первого заместителя Бориса Смирнова в замятии уголовного дела. Подробности, естественно, не указаны -только необоснованные обвинения.

Мэра Иркутска Дмитрия Бердникова «уличили» в превышении служебных полномочий. Якобы он продвигал своих сторонников во власть. Используя избитый алгоритм написания «расследований», Бердникова обвинили в любовных связях с экс-руководителем аппарата администрации Иркутска Маргаритой Ли. Как и в случае со Старовойтом, никаких доказательств и прочих подтверждающих фактов - исключительно домыслы.

Дальше – больше. Благодаря сотрудникам подпольной фабрики ботов, у врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера «появились» любовница и элитная квартира в московском ЖК «Воробьевы горы». Пассией Текслера назвали начальника пресс-службы администрации региона Марию Хворостову.

Финансовые документы, справки о недвижимости, договор купли-продажи, дарственная – никаких подобных данных, подтверждающих наличие у Текслера жилплощади в Москве, предоставлено не было. «Воробьевы горы» - элитное ЖК. В подъездах работают консьержи, охранники. Они бы точно знали, если бы в их доме жил столь высокопоставленный чиновник. Но даже в книге учета не значится фамилия Текслер. А это значит, что все расследование - плод чьего-то больного воображения.

Лживые компроматы нашли своего читателя. Но, учитывая, что они до сих пор не были распространены в социальных сетях, можно сделать вывод: данные «расследования» служили стартом для будущих разоблачительных роликов и публикаций.

Кому выгодны подобные расследования? Ответ вполне логичен – Алексею Навальному. На сегодняшний день он единственный, кто объявил борьбу с правящей партией. Кредо скандального блогера - кормить публику подобными псевдорасследованиями без единого доказательства.

Не стоит забывать об инициативе Навального «Умное голосование». В рамках проекта он призывает своих сторонников голосовать за любого кандидата, кроме единороссов.

О связях блогера с петербургской фабрикой красноречиво говорят и другие факты. Материалы были опубликованы после того, как Навальный вышел из спецприемника, где отбывал 30-дневное административное наказание. Также он неоднократно угрожал многим фигурантам расследований, что выпустит на них компромат.

Сопоставляя все данные, несложно понять, что Навальный активно готовится к последнему удару по партии власти перед Единым днем голосования. Возможно, все это - банальный политический заказ за огромные деньги. В подтверждение данной версии стоит вспомнить о «фабрике ботов» Навального, обнаруженной в московском Марьино. Очень похоже на то, что все эти события связаны между собой.