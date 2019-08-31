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Эксперт считает, что оппозиция стремится посеять хаос в обществе

21:19 31.08.2019
Фото: «Ридус»

Несмотря на то, что первые незаконные акции оппозиции были организованы как ответ на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму, сегодня про изначальные цели уже никто не вспоминает

Представители так называемого ФБК Навального и их последователи с маниакальным упорством устраивают протесты, отметая компромиссы, предлагаемые властями столицы. Словно главной целью навальнистов являются протесты как таковые и стычки с силовиками.

Организаторы беспорядков 31 августа открыто настраивают своих сторонников вступать в противоборство со стражами правопорядка.

При этом призывы полиции прекратить провокации и разойтись полностью игнорируются.

Глава Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя сложившуюся ситуацию, сказал, что главной целью несистемной оппозиции является нарушение общественного равновесия, возбуждение и усиление негативных настроений среди россиян. Недаром провокаторы, координирующие ход шествий, интенсивно подбадривают колонны кричалками, лозунгами, и разного рода физической активностью. Цель – ввести марширующих в определенное состояние сознания и нацелить на совершение необходимых организаторам поступков.

Повторение антироссийских лозунгов преследует как раз эту цель – вызвать прилив ненависти к властям и силовикам, а значит, и к государственному строю, который они защищают. Вот откуда берутся угрозы в адрес семей полицейских и росгвардейцев – это результат участия в подобных протестных мероприятиях.

Данилин предупреждает, что угрозы в адрес людей противозаконны и бесчеловечны. В отношении тех, кто призывает причинять вред детям правоохранителей, выполняющих свою работу, необходимо применять самые суровые меры пресечения. А главное – наказание должно быть оперативным и неотвратимым.

Напомним, массовые акции протеста представители несистемной оппозиции начали организовывать еще в конце июня, когда стало ясно, что выдвиженцам от Навального и Гудкова не хватает реальной поддержки москвичей. Подписи за свое выдвижение подделывали и навальнисты, и гудковцы, однако были разоблачены. Тогда Соболь, Яшин, Гудков, Милов и другие «независимые кандидаты» попытались оказать давление на избирком, организуя массовые акции протеста. Причем большинство таких мероприятий не было согласовано в установленном законом порядке.

Темы: В России
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