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Шествие против политических репрессий в Москве прошло без задержаний

18:28 31.08.2019
Фото: «Ридус»
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По данным властей, в несогласованном шествии на Бульварном кольце приняли участие около 750 человек. Такая цифра приводится на сайте столичного главка МВД.

Шествие против политических репрессий состоялось 31 августа в центре Москвы. Участники акции прошли по запланированному маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади.

В отличие от предыдущих массовых протестов в этот раз шествие прошло мирно, задерживать протестующих не стали, сообщают "Ведомости". В конечной точке маршрута участников акции ждали сотрудники Росгвардии, которые не дали им пройти на Тверскую улицу, но силу к протестующим не применяли.

По оценкам корреспондентов "Ведомостей", участников акции было больше, чем 750. Приблизительная оценка — 3000-5000 человек.

Темы: Москва
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Комментарии читателей
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31.08.2019, 21:38
Гость: такс

Наверное потому что выступают москвичам с 1 сентября сделали минимальную пенсию 19,5 тысяч а если выступят как в Париже добавят до 30 тысяч
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