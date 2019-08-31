Шествие против политических репрессий в Москве прошло без задержаний

18:28

По данным властей, в несогласованном шествии на Бульварном кольце приняли участие около 750 человек. Такая цифра приводится на сайте столичного главка МВД.

Шествие против политических репрессий состоялось 31 августа в центре Москвы. Участники акции прошли по запланированному маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади.

В отличие от предыдущих массовых протестов в этот раз шествие прошло мирно, задерживать протестующих не стали, сообщают "Ведомости". В конечной точке маршрута участников акции ждали сотрудники Росгвардии, которые не дали им пройти на Тверскую улицу, но силу к протестующим не применяли.

По оценкам корреспондентов "Ведомостей", участников акции было больше, чем 750. Приблизительная оценка — 3000-5000 человек.