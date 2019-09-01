Опубликовано видео из задержанного полицией автобуса с проплаченными оппозиционными активистами

21:20

Организаторы мероприятия планировали использовать провокаторов и хулиганов, чтобы шествие переросло в массовые беспорядки

Сегодня, 1 сентября, в ряде СМИ появилась информация о том, что сотрудники ДПС перехватили автобус, в котором ехали проплаченные активисты. Они должны были устроить провокации на митинге 31 августа. Стали известны подробности задержания.

Источник в правоохранительных органах предоставил видео, которое один из активистов снимал до задержания. Там видно, как куратор раздает деньги присутствующим. Им заплатили по 5 000 рублей, но, судя по разговорам, провокаторы надеялись на премиальные.

После того, как автобус остановили, сотрудник ДПС пояснил водителю, что на транспортное средство поступила ориентировка. Полицейский собирался провести проверку документов, но у пассажиров их не оказалось. Это говорит о том, что активисты приехали в Москву явно не в туристических целях.

Из-за отсутствия документов провокаторов задержали и отвезли в участок для установления их личностей. Один из задержанных предположил, что организаторы специально их подставили.

«Оппозиция» не раз использовала проплаченных активистов для организации провокаций на незаконных митингах. Понимая, что москвичи не интересуются подобными мероприятиями, либералы нашли способ создать впечатление массовости. Они привозят жителей других регионов и платят им за присутствие на акциях протеста и последующие провокации.

Так было 10 августа, когда либералы организовали на проспекте Сахарова митинг-концерт. Большинство присутствующих там были неместными. Мероприятие посетили даже жители Ямайки. После окончания концерта большинство людей ушли. Тогда провокаторы и начали свою работу. Они разбивали окна машин и запускали дымовые шашки.

Подобные действия во время незаконный акций приносят Москве и её жителям большие убытки. Из-за последних митингов столица понесла ущерб в 237 млн рублей. Эти деньги могли бы пойти на социальные проекты и благоустройство.