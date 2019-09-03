Соболь в пятый раз использовала дочь для прикрытия от административного ареста за злостное нарушение законов

16:06

По данным СМИ, юрист т.н. ФБК, экс-кандидат в Мосгордуму и соратница блогера Навального Любовь Соболь была задержана московской полицией вечером 2 августа

Причиной стали её очередные призывы жителей столицы к массовым беспорядкам. А точнее, к выходу на несогласованный митинг, который прошел 31 августа.

Как известно, организацией незаконных акций протеста занималась не только Соболь. Однако лишь ей удалось избежать административного ареста – женщина отделалась крупными штрафами из-за наличия малолетней дочери, в то время как её подельники были взяты под арест сроком до 30 суток. Но теперь ставленнице Навального также грозит просидеть месяц за решеткой и заплатить ещё триста тысяч рублей по статье 20.2 части 8 КоАП РФ.

При этом, используя дочь в своих корыстных целях, ставленница скандального блогера совсем не занимается воспитанием ребенка. К примеру, во время её фальшивой голодовки Соболь почти месяц не появлялась дома. Видимо, устраивать систематические погромы в Москве для неё важнее, чем семья.

На сегодняшний день суд учел ведущую роль юриста в организации митингов и обязал её выплатить штрафы в максимальном размере. Напомним, за первое нарушение женщине был выписан штраф в размере 30 тысяч, и по 300 тысяч при каждом последующем задержании. Таким образом, вскоре навальнистка будет обязана заплатить в госказну более миллиона рублей.

Конечно же, свои деньги Любовь Эдуардовна отдавать не готова. Она уже рассказала о том, что её штрафы будут оплачивать ещё донатящие подписчики. К слову, на этот раз прокуратура направила скандалистке письмо с предупреждением о незаконности её действий. Но она, естественно, проигнорировала предупреждение полиции.

Интересно, что суд относится к нарушительнице весьма снисходительно. На текущий момент Соболь уже должна быть наказана по статье 212.1 УК РФ - лишение свободы сроком до 5 лет за неоднократное нарушение административной ответственности. Однако в соответствии с 82 статьей уголовного кодекса, навальнистка не может быть арестована до тех пор, пока дочери не исполнится 14 лет. Но суд имеет право применить другие виды наказания. К примеру, заменить срок на штраф или на исправительные работы. Правда, по каким-то причинам этого не делает.