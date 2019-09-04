Солгавший о работе в ВШЭ Костюшко выпустил сомнительный доклад о задержаниях 1 мая в Петербурге

18:23

В Петербурге 4 сентября состоится презентация книги, посвященная событиям первого мая этого года на Невском проспекте

Автор – Владимир Костюшев. Основой для книги послужило так называемое расследование инициативной группы. Судя по всему, авторы этого издания пытаются убедить читателей, что никаких провокаций, нарушений закона со стороны митингующих не было, правоохранители начали задержания просто так и без причины. Однако это не так, и этому есть доказательства.

В частности, видеофайлы, воспоминания очевидцев и другие факты. Один из митингующих вспоминает, что участники были готовы провоцировать силовые структуры, их предупреждали что ожидаются стычки с полицией и даже возможны драки и задержания.

Для участников даже были подготовлены инструкции. Так, например, в случае столкновений с полицией митингующим предлагалось показательно для журналистов упасть на землю. А один из очевидцев провокаций вспомнил, что в самом начале шествия в колонне оппозиционеров раздавали непонятные брякающие пакеты и какие-то таблетки.

Политолог Алексей Ломов считает, что эти события, как и летние митинги в Москве, были искусственно приготовлены заранее. По его мнению, провокации 1 мая безусловно имели место быть, это и видно на множестве видео. Также на роликах запечатлены и руководители этих самых провокаций. Он подчеркнул, что им нужны были задержания, чтобы потом трубить об этом в СМИ.

Не просто так представители оппозиции игнорировали просьбы полиции не нарушать общественный порядок и продолжали выкрикивать нецензурные лозунги. После того, как начались массовые стычки, а движение колонны затормозило, представители власти были вынуждены убрать сидевших на земле людей, чтобы другие могли пройти.

По словам самого Ломова, силовые структуры действовали очень корректно. Он отметил, что сам плохо относится к перегибам со стороны полиции, но закон одинаков для всех, и правоохранители должны реагировать на все происшествия. Иначе, считает он, рано или поздно мы окажемся в стране, где никакой защиты ждать не придется.