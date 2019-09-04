Печать на сувенирах: распространенные методы и их особенности

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Сохранить высокие конкурентные позиции, привлечь внимание потенциальных покупателей, сформировать положительную репутацию в глазах партнеров, клиентов и сотрудников помогают качественные, полезные и оригинальные бизнес-сувениры

Компания TooManyGifts предлагает их изготовление посредством нанесения различных способов печати.

Популярные технологии печати на сувенирах

От метода нанесения корпоративной символики на сувениры зависит их дизайн, способность вызывать заинтересованность, эффективность рекламирования товаров, услуг, бренда. Печать должна быть детализированной, долговечной, насыщенной, способной противостоять негативному влиянию влаги, ультрафиолета, трения. Современное оборудование, краски и другие материалы позволяют использовать для изготовления сувенирной продукции несколько отличных технологий:

• шелкографию;

• тампопечать;

• тиснение;

• вышивку;

• сублимацию;

• шелкотрансфер;

• лазерную гравировку;

• УФ-печать.

Выбор технологии печати зависит от масштабов и типа поверхностей, бюджета заказчика и количества изделий в тираже.

Шелкография

Прямая трафаретная печать получила самое широкое применение в области производства бизнес-сувениров и корпоративных подарков. Ее выгодно использовать при изготовлении больших партий изделий. Метод подходит для переноса надписей и изображений на одежду, текстильные аксессуары, упаковку, брелоки, зажигалки. Преимущества технологии: оптимальное соотношение цены и качества, возможность создания объемных элементов.

Шелкография позволяет получать сувениры с яркими, насыщенными рисунками, точными и четкими линиями. Изображения и надписи не боятся изломов, противостоят истиранию. Они могут выполняться обычными красками и ароматизированными, люминесцентными, с эффектом металлик, флуоресцентными.

Тампопечать

На сайте toomanygifts.ru можно заказать изготовление мелких сувениров для маркетинговых кампаний. Именно тампопечать чаще всего используется для брендирования канцелярских принадлежностей, магнитов и брелоков, зажигалок и флешек, посуды.

Технология выгодна при печати малыми тиражами. Ее главное преимущество – высокая скорость. Метод можно применять для нанесения символики на неровные поверхности, при необходимости передачи очень тонких линий.

Тиснение и вышивка

Тиснение выполняется как с применением красок, так и без них. Этот способ рекомендуется для брендирования сувениров из натуральной и искусственной кожи: блокнотов, папок, кошельков. В зависимости от выбранной технологии его исполнения оттиски могут иметь металлизированные поверхности, потемнения, имитирующие эффект старины и т. д.

Вышивка наносится на тканевые изделия – от футболок и толстовок до кепок. Вышитые логотипы, рисунки и надписи получаются объемными и самыми стойкими к истиранию.

Сублимация и шелкотрансфер

Сублимация – многоэтапный способ печати, предполагающий нанесение изображений сначала на бумагу или пленку, затем – на сувенир. Используется техника для создания посуды, магнитов, пазлов, одежды, компьютерных ковриков.

Шелкотрансфер – комбинированная методика, основанная на принципах шелкографии и термотрансфера. К ней прибегают при необходимости нанесения рисунков и надписей на маленькие и труднодоступные участки. Сюда относятся рукава, воротники, манжеты.

Лазерная гравировка и УФ-печать

Гравировка передает высокоточные линии при перенесении логотипов на гладкие металлические, пластиковые, деревянные, стеклянные поверхности. Символика отображается одним цветом, но затрагивает глубинные слои, что гарантирует ее стойкость и долговечность. Метод рекомендуется для выпуска чашек, термосов, зажигалок и пр.

УФ-печать необходима для полиграфии. Открытки, листовки, визитки, обложки брендируются этим методом. Он помогает создавать очень яркие, креативные и необычные сувениры.