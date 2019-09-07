Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

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Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35", сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Кирилл Вышинский и другие соотечественники, отправленные в Россию. Фото: Посольство РФ на Украине в Twitter

"За этим днем огромный трехлетний труд большого количества людей. После того, как состоялся разговор между президентами Украины и России 11 июля, впервые мы почувствовали конструктив, и взаимный диалог стал получать четкие очертания", - цитирует Москалькову "Интерфакс".

Украинский Ан-148 с гражданами Украины приземлился в субботу в Киеве. Прибывших из России в рамках обмена украинцев в аэропорту Борисполь встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем, согласно данным Flightradar24, Ту-204 специального летного отряда "Россия" с россиянами на борту совершил посадку в аэропорту "Внуково".

Россиян во Внуково встретил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. В это время президент России Владимир Путин вместе с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым присутствует на мероприятиях в честь Дня Москвы на ВДНХ, пишет "Коммерсант".

Киев обнародовал полный список вернувшихся украинцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что перечень участников обмена огласят позднее.

На Украину вернулись режиссер Олег Сенцов и 24 моряка, задержанных в Керченском проливе в 2018 году. Россия получила руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и бывшего зенитчика Владимира Цемаха, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.