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Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

15:04 7.09.2019

Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35", сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Кирилл Вышинский и другие соотечественники, отправленные в Россию. Фото: Посольство РФ на Украине в Twitter

"За этим днем огромный трехлетний труд большого количества людей. После того, как состоялся разговор между президентами Украины и России 11 июля, впервые мы почувствовали конструктив, и взаимный диалог стал получать четкие очертания", - цитирует Москалькову "Интерфакс".  

Украинский Ан-148 с гражданами Украины приземлился в субботу в Киеве.  Прибывших из России в рамках обмена украинцев в аэропорту Борисполь встретил президент Украины Владимир Зеленский. 

Между тем, согласно данным Flightradar24, Ту-204 специального летного отряда "Россия" с россиянами на борту совершил посадку в аэропорту "Внуково". 

Россиян во Внуково встретил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. В это время президент России Владимир Путин вместе с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым присутствует на мероприятиях в честь Дня Москвы на ВДНХ, пишет "Коммерсант".

Киев обнародовал полный список вернувшихся украинцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что перечень участников обмена огласят позднее.

На Украину вернулись режиссер Олег Сенцов и 24 моряка, задержанных в Керченском проливе в 2018 году. Россия получила руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и бывшего зенитчика Владимира Цемаха, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

Темы: Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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07.09.2019, 23:21
Гость: Евсей

Это, конечно, хорошо, что обмен состоялся. Теперь самый "великий" режиссер всех времен и народов получить возможность влезть в эпическую кинокартину собственного производства с рабочим названием "Как я героически вляпался". Теперь бы надобно повторить шаг Порошенко и навесить на Сенцова героя Украины. Это будет типично: сначала один будущий герой впереди всех побежал из Дебальцевского котла, потом будущая героиня показывала судья неприличные жесты в прыжках на скамье подсудимых, теперь новый кандидат в герои - попался на подготовке теракта (говоря производственным языком - жидко обделался, но обделался героически) и по устоявшимся меркам должен быть непременно награжден. Есть еще один кандидат в герои - бросил беспомощный подбитый катер и быстренько стал убегать, командуя вторым катером. Тоже достоин. Еще более достоин еще один "величайший" - Порошенко. Послал людей на верную гибель, спасибо российским морякам, что не поубивали. Чует моя душа, что будет Порошенко сидеть в тюрьме, причем в российской. Послал же туда своих моряков ради чуждых интересов. Пожелаю ему там хорошо потрудиться и заодно отдохнуть от трудов воровских. Допускаю, что Коломойский такую приятность президенту Путину вполне может сделать и доставить красавца на блюдечке с голубой каемочкой.
07.09.2019, 22:57
Гость: Что, что...

...Убьют или отравят. И концы в воду.
07.09.2019, 22:47
Гость: Человек он пожилой.

А с такими людьми часто случаются всякие инсульты и инфаркты.
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