Депутат Госдумы обвинил либералов в работе на выборах по западным методичкам

23:04

Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров отметил, что так называемая «оппозиция» дискредитировала выборный процесс в Петербурге по западным методичкам

Сегодня днем депутат Законодательного собрания Борис Вишневский устроил провокацию на одном из УИК, а также распространил недостоверную информацию о том, что на Васильевском острове якобы работают «фальшивые» социологи.

Ими оказались сотрудники Teem info, организации, официально зарегистрированной на выборах в Петербурге. Уведомление о работе в Единый день голосования было подано заблаговременно в порядке, предусмотренном законодательством.

Разумеется, рассказанное социологами отличается от рассказа Вишневского. По словам волонтеров Teem info, во время работы к ним начали подъезжать люди, которые представлялись помощниками депутатов и угрожали им. Иными словами, Вишневский вкупе со своим другом Резником намеренно устроили провокацию, после чего дружественные СМИ подали информацию под нужным «соусом».

Как отметил политолог Армен Гаспарян, управляемым извне «оппозиционерам» необходимо делать картинку для западных работодателей. Если их начали цитировать известные ресурсы – главная цель достигнута.

Депутат Госдумы Евгений Федоров, в свою очередь, призвал называть представителей либерального крыла не «оппозицией», а «пятой колонной». Парламентарий сравнил провокации скандальных депутатов ЗакСа со звонками о минировании.

«Это как раньше было в сумме более 1000 звонков по поводу терроризма в петербургском метро, была просто гигантская волна. Причем 100% звонков были из-за рубежа. Я думаю, и сейчас звонки о нарушениях на выборах в основном из-за рубежа, потому что за такую вещь полагается определенная ответственность - административная, а при определенных обстоятельствах и уголовная», - подчеркнул депутат.

То, что происходит сейчас в Москве и Петербурге, очевидно связано с зарубежным фактором. Поток лжи в Северной столице, посредством которого пытаются накачать «протестную активность», продолжится. Либералам нужно набрать достаточное количество лжефактов, чтобы в дальнейшем раскручивать в СМИ.