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Лидер единороссов Москвы Метельский признал свой проигрыш на выборах в МГД

11:04 9.09.2019
Фото со страницы Андрея Метельского в соцсети
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Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский  признал свой проигрыш на выборах в Мосгордуму.

Выборы в городской парламент прошли в воскресенье. Как следует из данных информационного табло, после обработки 100% протоколов в 15-м округе Метельский набрал 31,86% голосов, а кандидат от КПРФ Сергей Савостьянов - 42,16%.

"Проиграли и все. Команда работала на "отлично". Но избиратели решили по-другому. Люди голосуют сердцем, не умом. Значит, они решили, что им нужен другой кандидат", - сказал Метельский РИА Новости.

По данным Мосгоризбиркома после обработки 99,47% протоколов, самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме, КПРФ - 14, члены партии "Яблоко" и "Справедливая Россия" - по три. По данным на 06.30, средняя явка избирателей на выборы в Мосгордуму составила 21,69%. Представленные в прошлой думе ЛДПР и "Родина" не получают мест.

Темы: Выборы в органы власти в России, Мосгордума
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Комментарии читателей
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09.09.2019, 15:59
Гость: *

Вернее, "Ни уму, ни сердцу"(с)
09.09.2019, 15:01
Гость: ABCD

"Люди голосуют сердцем, не умом..."
Помнится, этот лозунг был у Ельцина -"голосуй сердцем", а сейчас у Единоросов оказывается нужно умом за них голосовать, как то переобулись они резко. А вот умом за них голосовать не получается никак. Не сердцем не умом...
09.09.2019, 14:47
Гость: Петрович

Дай Бог чтобы так и было.
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