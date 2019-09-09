Лидер единороссов Москвы Метельский признал свой проигрыш на выборах в МГД

11:04

Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский признал свой проигрыш на выборах в Мосгордуму.

Выборы в городской парламент прошли в воскресенье. Как следует из данных информационного табло, после обработки 100% протоколов в 15-м округе Метельский набрал 31,86% голосов, а кандидат от КПРФ Сергей Савостьянов - 42,16%.

"Проиграли и все. Команда работала на "отлично". Но избиратели решили по-другому. Люди голосуют сердцем, не умом. Значит, они решили, что им нужен другой кандидат", - сказал Метельский РИА Новости.

По данным Мосгоризбиркома после обработки 99,47% протоколов, самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме, КПРФ - 14, члены партии "Яблоко" и "Справедливая Россия" - по три. По данным на 06.30, средняя явка избирателей на выборы в Мосгордуму составила 21,69%. Представленные в прошлой думе ЛДПР и "Родина" не получают мест.