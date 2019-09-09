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Клип Тимати и Гуфа ко Дню Москвы набрал 1 миллион 200 тыс. дизлайков

21:27 9.09.2019
Клип Тимати и Гуфа ко Lню Москвы набрал 1 миллион 200 тыс. дизлайков
Стоп-кадр с видео

Популярные российские рэперы Тимати и Гуф выпустили неоднозначный клип на трек «Москва» к празднованию 872-летия столицы.

Клип умудрился собрать 1 миллион 200 тыс. дизлайков и 75 тыс. лайков, сообщает «Афиша Daily». В тексте песни есть такие обороты: «Город, что не проводит гей-парады», «Не хожу на митинги и не втираю дичь», «Государство в государстве», «Здесь коммерсы выходят в окна без парашюта», «Хлопну бургер за здоровье Собянина» и «Мы тут как запасная кремлевская стена». Само видео — снятые с квадрокоптера виды самых известных достопримечательностей Москвы с разных ракурсов.

Видео получило множество негативных откликов в интернете. Позже Тимати в ответ на комментарий в инстаграме, где он выложил ролик, написал: «Мне не стыдно, мне не заплатили, и я не спасаю бизнес. Я придерживаюсь своей позиции и не «переобуваюсь» на потребу толпы». «Я безмерное уважение имею к мэру, я вижу каждый день, как мой город цветет», — добавил музыкант, отметив, что «сейчас модно в молодежных кругах хаять власть».

Еще в 2008 году Тимати вместе с DJ Smash выпустил клип на трек «Моя Москва», где также восхищается жизнью в столице. Также Тимати не в первый раз выказывает свое одобрение действиям властей. В 2015 году он вместе с Сашей Честом записал трек «Лучший друг» с текстом «Мой лучший друг — это президент Путин».
 

Темы: Видео ролики, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки
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10.09.2019, 06:59
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