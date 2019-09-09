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В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

11:48 9.09.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Для борьбы с контрафактом и контрабандой на сигареты в России следует установить единую минимальную цену, заявил «Парламентской газете» первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

«95% всех сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, так что мы могли бы, например, установить цену 85 рублей», — сказала Катасонов, добавив, что, помимо прочего, это снизит доступность табачных изделий.

Единую минимальную цену на сигареты, по словам Катасонова, могло бы устанавливать государство. «Она [цена] будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться», — рассказал он.

Соответствующий законопроект готовится к внесению на рассмотрение Госдумы, сообщил Катасонов, не став уточнять сроки.

В настоящий момент в России действуют минимальная и максимальная розничные цены на каждую марку сигарет. Минимальную розничную цену устанавливает государство, максимальную розничную цену — производитель. Максимальная розничная цена может быть лишь на 25% выше минимальной.

Единая минимальная цена устанавливается в России на алкоголь, в зависимости от его типа. Так, например, в 2019 году минимальная розничная цена на водку составляет 215 рублей за 0,5 литра, на игристые вина — 164 рубля за 0,75 литра.

Темы: Россия, Борьба с курением в России, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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09.09.2019, 15:30
Гость: Как гутарют спецы.

Спиртосодержащая жидкость (кроме вин) залитая бутылку 0,5 литра стоит около 20 рублей, все остальное накрутки.
09.09.2019, 12:27
Гость: это снизит доступность табачных изделий

молодец катасонов! Обязательно нужно,чтобы отрава была доступнее...кто не отравился водкой,пусть травятся сигаретами...вот это госдума! Всё для народа стараются...
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