«Ласточки» начнут курсировать регулярно: поездов больше – сервис хуже

19:33

С декабря рейсы Москва–Петербург–Москва станут регулярными на поездах «Ласточка».

Как отмечают в РЖД, спрос билетов на данном маршруте растет, а «Сапсанов» уже не хватает. Перевозчик принял решение расширить парк скоростных поездов, но ввод на маршрут «Ласточки» не решит проблемы пассажиров окончательно. В пути они будут находиться около 7 часов, а стоимость базового билета составит 1 677 рублей.

К сожалению, повышенный спрос на услуги РЖД также приводит к ухудшению качества обслуживания в самих поездах. Люди стали чаще жаловаться на отвратительное питание в вагонах-ресторанах. Пассажир «Ласточки» делится в интернете впечатлениями о своей поездке: «Самый жирный минус, это питание, и гаденький, но не копеечный кофе. Лучше уж с собой брать, чем так травиться. И за это еще отдельно платить!». Поддерживает его и путешественница Marina. Она также возмущена качеством и ценой питания: «На самом деле – не очень кормят. Я бы на поездную еду сильно не рассчитывала. Как можно испортить отварную картошку с сельдью для меня до сих пор загадка. И стоило это как полтора килограмма какой-нибудь говяжьей вырезки».

Пассажиров «Ласточки», как и двух других фирменных поездов «Сапсан» и «Стриж», обеспечивает питанием компания «ЕСП-Сервис». Поэтому даже в самом скоростном «Сапсане», несмотря на его технические преимущества, еда вызывает аналогичные неприятные впечатления. «Ехали в вагоне-ресторане. Это развод на деньги. Сумма, заложенная в стоимость билета, не соответствует качеству приготовленной пищи. По приезду вся семья блевала», – негодует пассажир из Москвы. Многие пишут, что стоимость еды ресторанная, а уровень очень низкий. МариАННА отметила, что питание в «Сапсане» производят из дешевых консервов. «Какой-то непонятный салат в пластиковом контейнере стоит около 300 рублей. При том то, что в составе указан тунец, это не говорит о том, что там будет нормальное филе тунца. Мне, например, положили какие-то кишки – будто из дешевых консервов».

Многочисленные негативные отзывы проходят мимо руководства компании. Оно не предпринимает никаких попыток улучшить сервис и повысить качество питания. Стоит отметить, что «ЕСП-Сервис» входит в холдинг «RBE Group», который имеет весьма дурную репутацию в сфере кейтеринга. С 2017 года он также стал собственником сети придорожных Mgrillcafe. С этого же времени интернет заполнили предупреждения пострадавших об опасности блюд в этих заведениях. В еде клиенты периодически находят то волосы, то плесень, то насекомых, а некоторые даже получают пищевое отравление.

Известно, что в планах «RBE Group» – монополизация бортового питания на всех поездах РЖД. Это принесет холдингу серьезную прибыль, а вот чем грозит такое сомнительное сотрудничество пассажирам, догадаться несложно. Остается только надеяться, что руководство РЖД, репутация которого страдает от таких подозрительных подрядчиков, услышит возмущенных клиентов и обеспокоится их безопасностью в поездах.

