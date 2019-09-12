Проблемы в архитектурном освещении

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В России архитектурное освещение набирает широкую популярность

В больших городах все значимые здания и сооружения, памятники архитектуры, объекты исторического и культурного наследия, парки и скверы оформляются по нормативным требованиям к уровню освещенности и с учетом мировых тенденций светодизайна территорий. В небольших населенных пунктах ситуация отличается и требует более активного применения новых архитектурных решений в освещении при благоустройстве территории.

О пользе архитектурного освещения

Архитектурная подсветка имеет огромное значение в благоустройстве больших городов и региональных населенных центров. Красоту города в темное время суток можно подчеркнуть заливающим фоновым светом величественных зданий, локальными световыми акцентами уникальных архитектурных элементов на фасадах музеев и театров, стильными световыми линиями офисных высоток, сияющей светодинамикой развлекательных центров, клубов и отелей.

Выгоды грамотного светодизайна и профессионально спроектированного архитектурного освещения:

• Создание единого оригинального стиля оформления памятников архитектуры и объектов культурной ценности, скульптурных ансамблей, жилых кварталов, бизнес-районов.

• Укрепление положительного имиджа территории, увеличение потока туристов.

• Обеспечение безопасности передвижения людей и транспортных средств.

• Экономичное потребление энергоресурсов города.

• Снижение дискомфорта от шумности и «паразитного освещения» – за счет правильного подбора светильников и грамотного монтажа.

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Какие проблемы существуют в освещении территорий

Основной проблемой является недостаточное внимание к развитию брендов территорий за пределами мегаполисов. Грамотное проектирование и внедрение общей концепции светодизайна при оформлении достопримечательностей населенных пунктов необходимо не только центральным городам, но и регионам. Архитектурная подсветка, которая разрабатывается и устанавливается профессионалами с учетом нормативов и особенностей объектов, может стать одним из ключевых инструментов повышения имиджа города, привлечения туристов и инвесторов. Правильное оформление светом мест общественного назначения – площадей, парков, дорожных магистралей, а также административных зданий, музеев, театров, памятников обеспечивает комфортные условия жизни и отдыха для населения.

Другой проблемой является несогласованность дизайна оформления разных объектов, отсутствие единой концепции, а также использование громоздких светотехнических конструкций, которые портят облик здания или сооружения в дневное время. В процессе проектирования специалисты по освещению, разрабатывающие проект оформления памятников архитектуры и других объектов, должны минимизировать сооружения массивных опор для светильников. Чтобы не испортить восприятие внешнего вида объекта в дневное время, применяются компактные лампы и светодиодные ленты, которые могут встраиваться в поверхность стен, под карнизы, в открытый грунт, устанавливаться в специальных коробах. Цвет корпуса подбирается в тон фасада, дизайн ламп привязывается к архитектурному ритму здания.

Архитектурное освещение имеет множество преимуществ для развития экономики и улучшения инвестиционного климата региона. В брендированнии территорий современные световые технологии играют большую роль – благодаря получению уникальных световых эффектов, экономии энергоресурсов, безопасности и экологичности применяемых светильников. Создание комфортных условий для людей, бережное отношение и привлечение внимания к памятникам архитектуры, объектам культурного значения укрепляет положительную репутацию региона, привлекает инвесторов и туристов.