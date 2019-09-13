4 признака неуверенного кандидата

17:01

На собеседовании на работу интервьюируемый хочет показать лучшую версию себя

Уважающий себя кандидат готовится, отглаживает свою лучшую рубашку, читает подробное описание вакансии, гуглит компанию, ищет в соцсетях и приходит на первую встречу во всеоружии.

В этой статье кадровое агентство «ARES» собрало советы, как распознать неуверенного соискателя по манере разговора. Ведете подбор персонала, чтобы заполнить вакансию, предполагающую некую амбициозность? Тогда этот текст для вас!

1. Подчеркивает свою кастовость

Группа исследователей из Гарварда пришла к удивительному выводу: люди, причастные к менее значимым слоям общества стремятся подчеркнуть статус. Изначально исследование проводилось на студентах Лиги плюща. Студенты Пенсильванского (менее престижного) университета чаще подчеркивали сопричастность к Лиге, чем учащиеся Гарварда.

Такое же поведение наблюдалось при просмотре сайтов аэропортов. Большие и именитые, по типу Хитроу, практически не подчеркивали международный статус. В то время как маленькие регулярно напоминали о возможности международных рейсов.

Точно так же ведет себя неуверенный соискатель — постоянно упоминает соотношение с чем-то большим, чем он сам.

2. Речевая мимикрия.

Осуществляя подбор персонала, прислушайтесь, как говорит человек напротив. Если манера речи меняется в нехарактерную сторону (слишком медленная, особое произношение каких-то отдельных звуков), то это верный признак попытки выглядеть лучше. Как правило, в подобных ситуациях имитируется манера речи более высоких слоев населения.

К такому выводу пришел лингвист Уильям Лабов. Он заметил разницу в произнесении отдельных звуков, а затем протестировал сотрудников 2 магазинов. Один из них был дисконтный, второй — роскошные универмаги Saks. Выяснилось, что работники последнего отчаянно имитируют манеру речи своих элитных покупателей, хотя лично не являются представителями этой прослойки общества.

3.Неправильное употребление слов или словосочетаний.

Опытное кадровое агентство держит в подчинении грамотных сотрудников, которым хорошо знакомы правила русского языка и идиомы. Особой чистотой речи обладают представители петербургских и московских компаний (2 столицы, минимальное влияние на становление языка иных народностей). Поэтому эйчары из этих городов обязательно услышат неверное употребление слов, перевирание пословиц и поговорок. Так вместо «консилиум» неуверенный претендент выдаст «консенсус» (похоже ведь!), «буддизм» поменяет на «бацзы». Мы не знаем зачем говорить на интервью о восточных философиях, но пример довольно яркий. Первое — философское направление, второе — способ предсказывать судьбу. Но звучит крайне похоже.

4.Обилие профессионального сленга

Возможно ваш собеседник настолько любит работу, что заработал профдефформацию: кажется, что все вокруг его понимают, можно и на проф-сленге поговорить. На деле это может быть банальной неуверенностью, попыткой спрятать отсутствие знаний, пустить пыль. Или элементарным неуважением: проводящий подбор персонала, сотрудник кадрового агентства не обязан знать все фичеризмы существующих профессий.

Зато распространенное эканье, считающееся признаком неуверенности, демонстрирует живость и открытость кандидата. Кадровое агентство с большим опытом в подборе персонала не только закроет глаза на подобную мелочь, но и отметит позитивный аспект. То же самое относится к привычке говорить «вы знаете». В этот момент никто не пытается убедить в несуществующих фактах — это тоже про честность.

Пусть подбор персонала проходит успешно!

Елизавета Клещёва