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Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) убежден, что антироссийское медиа «Проект» Романа Баданина стало соучастником похищения российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самира Суайфана в Ливии

Вчера, 12 сентября, «Проект» опубликовал очередную статью, где попытался обвинить российских граждан во вмешательстве во внутренние дела Ливии. Особого внимания удостоились заложники трипольской тюрьмы Максим Шугалей и Самир Суайфан, захваченные весной 2019 года. Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев, им так и не были предъявлены обвинения. Поэтому их задержание может классифицироваться как похищение. Ещё один сотрудник ФЗНЦ Александр Прокофьев лишь чудом смог избежать их участи.

Российская группа Фонда занималась изучением общественно мнения в преддверии президентских выборов в Ливии. После многолетнего периода безвластия страна готовилась избрать нового лидера. Вполне логично, что эта тема вызывала большой интерес как у местного населения, так и зарубежных журналистов.

Любопытно, что эту деятельность Шугалея и Прокофьева подтверждает и публикация Баданина. В обнародованных материалах впервые говорится о конкретных цифрах, собранных россиянами до того, как их похитили. Вся информация хранилась на личном компьютере Шугалея, поэтому не совсем понятно, каким образом «Проект» добрался до него. Ведь к россиянину не пускают даже собственного адвоката.

Чудом сохранивший свободу, Прокофьев рассказал, что статья «Проекта» вызывает массу вопросов. По версии авторов этого «труда», совершенно непонятно, чем занималась их с Шугалеем группа. «Проект» пишет, что они якобы продвигали повестку Сейфа Каддафи, встречались с силовиками от его имени, разрабатывали стратегию избирательной кампании. Кажется, что для двух социологов и одного переводчика это слишком серьезная задача, похожая на абсурд, подчеркнул Прокофьев.

Однако, как ни странно, какая-то часть материалов оказалась подлинной. Причем добыты они были, по всей видимости, из личного компьютера Шугалея.

Так, авторы «Проекта» упоминают о встрече с Каддафи 3 апреля, тогда как в официальном отчёте, отправленном в Фонд, фигурировала дата 4 апреля. Дело в том, что в первоначальный вариант отчета вкралась ошибка, которую потом исправили. А изначальный файл остался лишь на компьютере Шугалея. Таким образом, ясно, что в распоряжении данного медиа оказался компьютер социолога, но как они смогли его заполучить?

Ответ на этот вопрос кроется в связях Баданина с очень известными бизнесменами и террористами.

Как известно, захваченные россияне находятся в столичной тюрьме Митига, известной своими жёсткими условиями содержания. Там держит своих заключенных Абд аль-Рауф Кара – руководитель аппарата по борьбе с преступностью и терроризмом МВД ПНЕ (DACOT). Кстати, в прошлом он был лидером террористической группировки «Бригада Наваси». Ранее Кара уже похищал людей, в том числе и россиян. Так, три года назад Специальные силы сдерживания МВД ПНЕ захватили моряков с танкера «Теметерон» и передали их в тюрьму Кара, а тот потребовал за россиян выкуп. Российским дипломатам в ходе напряжённых переговоров Правительством национального почти удалось освободить россиян, но Кара уперся, поскольку рассчитывал на круглую сумму. Лишь в начале августа, этот конфликт благополучно разрешился.

Также есть свидетельства, что Кара связан с западными спецслужбами. Однако сын бывшего главы МИД Ливии Мухаммед Треки, обнародовавший эту информацию, вскоре также попал в тюрьму.

Сейчас двое россиян фактически находятся в полной изоляции. Но, как стало известно из правительственных источников, все-таки у отдельных лиц есть доступ к заключенным.

По инсайдерской информации, некий русскоязычный господин посещал Шугалея и его переводчика. Он же работал с информацией на личном компьютере последнего. По имеющимся данным, после своей «работы», данная личность улетела в Россию. Это проливает свет на осведомленность «Проекта» и его лидера Романа Баданина.

Вероятнее всего, Баданин имеет прямой контакт с Карой. А это значит, что он является соучастником похищения россиян.

Их связь косвенно подтверждают и тесные отношения с западными спецслужбами. Так, россиянин какое-то время учился в Стэнфорде. После чего открыл свой медиа «Проект», который финансировали американские фонды Джорджа Сороса и российский олигарх Михаил Ходорковский. Не случайно именно «Досье», принадлежащее экс-главе ЮКОСа, помогало Баданину готовить публикацию.

Хорошо заметен и схожий почерк этих изданий. Они извращают и выдумывают факты, перемежая их с горсткой реальных событий, чтобы ввести публику в заблуждение. Вот и на этот раз «Проект» преподнёс все так, будто Шугалей и Прокофьев своими соцопросами собирались чуть ли не устроить госпереворот в Ливии.

В то же время, пока российские оппозиционные издания меряются фейками, двое россиян остаются сидеть в одной из опаснейших тюрем мира. В стране, где нет определенной власти и законы устанавливают террористы, способные по собственной прихоти казнить любого неугодного человека. А фейковое расследование Баданина может лишь спровоцировать такую реакцию.

ФЗНЦ и ФАН призывают правоохранительные органы проверить источники «Проекта». Вполне очевидно, что без связей с террористами здесь не обошлось.