Павел Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на бойца ОМОН

14:47

Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима Павла Устинова, который обвиняется в применении насилия к омоновцу.

Прокурор просил отправить мужчину в колонию на 6 лет.

По версии следствия, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча, сообщает РИА Новости.

В своих показаниях Лягин заявил, что его увезли на скорой в больницу им. Склифософского, где он провел 20 дней.

Подсудимый вину не признал и отметил, что не участвовал в протестной акции, не сопротивлялся при задержании и никаких противоправных действий не совершал.

Защита намерена обжаловать приговор, сообщает ТАСС. «Мы обязательно подадим жалобу на решение суда первой инстанции, так как он не исследовал ряд доказательств с нашей стороны. Судья [Алексей Криворучко], выносивший приговор, отказался допросить нескольких свидетелей защиты. Кроме того, отказался приобщить к делу видеозапись, на которой видно, что Устинов не участвовал в акции протеста 3 августа, а был задержан по ошибке», - сказал его адвокат Павел Чешков.