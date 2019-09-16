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Павел Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на бойца ОМОН

14:47 16.09.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима Павла Устинова, который обвиняется в применении насилия к омоновцу.

Прокурор просил отправить мужчину в колонию на 6 лет.

По версии следствия, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча, сообщает РИА Новости.

В своих показаниях Лягин заявил, что его увезли на скорой в больницу им. Склифософского, где он провел 20 дней.

Подсудимый вину не признал и отметил, что не участвовал в протестной акции, не сопротивлялся при задержании и никаких противоправных действий не совершал.

Защита намерена обжаловать приговор, сообщает ТАСС. «Мы обязательно подадим жалобу на решение суда первой инстанции, так как он не исследовал ряд доказательств с нашей стороны. Судья [Алексей Криворучко], выносивший приговор, отказался допросить нескольких свидетелей защиты. Кроме того, отказался приобщить к делу видеозапись, на которой видно, что Устинов не участвовал в акции протеста 3 августа, а был задержан по ошибке», - сказал его адвокат Павел Чешков.

Темы: Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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16.09.2019, 22:56
Гость: таки-да

В 2004 г в г Благовещенск, какой-то ребенок налогоплательщиков , что-то" не так посмотрел" в сторону оборотня в погонах дык ,после этого пару дней евоные партнеры -оборотни в масках , всех детей налогоплательщиков без разбору метелили и "ставили на место", не взирая на пол и не совершеннолетие.В том-же году , по случаю были под камеры центр тв задержаны главари оборотней в погонах масквбада и окр занимавшихся крышеванием и пр "делишками ",одним из основных оказался заместитель тогдашнего начальника мчс , оборотень в погонах генерала- ганеев.
16.09.2019, 21:31
Гость: А чё?

Уж полночь близится, а Ленина всё нет. Придётся, товарищи, в этот раз начинать без него. Только прошу не совершать ошибок прошлого и не оставлять потомкам таких проблем, какие они оставили нам. Чистим авгиевы конюшни до последнего микроба.
16.09.2019, 21:13
Гость: Частный поверенный

Адвокаты Устинова надеятся на то, что в суде им удастся подменить эпизод нападения на росгвардейца на эпизод задержания Устинова.зачем росгвардейца клеветать на Устинова? Они не были знакомы,у них не было неприязненных отношений Емли на камерах наблюдения не было привязки ко времени съёмки, адвокаты может его и отмажут. А если нет, то лучше Устинову было думать своей головой и соглашаться с обвинением и получать половину срока
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