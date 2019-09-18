Как избежать ошибок при подборе персонала?

21:03

Зачем нужна рекрутинговая компания, когда штат располагает HR-менеджером? – вопрос резонный

Несмотря на широкое развитие агентств-посредников, разница между внешним и внутренним рекрутингом ясна не всем.

По натуре внутренний эйчар обычно делопроизводитель – он отлично ориентируется в личных делах, знает наизусть ТК, с закрытыми глазами оформляет трудовые книжки. Разработает годную систему мотивации, сформирует резерв из внутренних сотрудников, проводить аттестации. Однако серфинг персонала за пределами родной бухты такие люди обычно не практикуют – навык приходится развивать «по требованию».

Рекрутер же, скорее, выполняет роль менеджера по продажам. Только «толкает» он не конкретный товар, а рабочее место, определенные условия труда, бизнес как бренд, в рамках которого соискатель захочет увидеть себя. Есть мнение, что рекрутинговая компания не может оценить все прелести внутриорганизационной структуры со стороны. По факту – может, достаточно лишь задать грамотные вопросы.

Внутренний эйчар, конечно, ежедневно испытывает эти преимущества на себе – это же сделает его в глазах кандидатов не объективным. Поверить кадровой компании легче – это независимая организация, которая дорожит своей репутацией и вряд ли будет заключать контракт с недобросовестным нанимателем.

Профессиональные «ищейки» специализируются на подборе – это их «хлеб», поэтому алгоритмы поиска, отбора, собеседований и тестирований подвергаются постоянному апгрейду и корректировке. HR-менеджер компании, помимо этого, должен выполнять еще множество параллельных функций – от оформления отпусков и ведения штатки до урегулирования производственных конфликтов. Поэтому часто внутренний подборщик может совершить ошибки, которые даже не всегда посчитает таковыми.

1. Диссонанс времени

Мало какой соискатель готов потратить на очную встречу весь день – обычно их запланировано несколько, а уровень и стресса и так на пределе. Эйчар же может банально задержаться по рабочим вопросам, тем самым заранее понизив лояльность претендента к работодателю – фирма будет изначально восприниматься как ненадежная. Кадровая компания всегда располагает временем и ресурсами, чтобы грамотно организовать встречу со всеми претендетеами.

2. Спешка

Задач много – времени мало. HR’ы часто торопятся презентовать вакансию – они-то ее знают, вследствие чего объективное восприятие теряется, часть деталей может быть упущена из виду под соусом «и так понятно». Рекрутинговая компания сначала сама «копается» в должности, поэтому объективно оценивает плюсы-минусы позиции, грамотно преподносит «подводные камни», детально разъясняет претенденту его потенциальный функционал.

3. Оценка из интернета

Когда эйчар поставлен в рамки «стань рекрутером за 10 минут», он скорее всего почитает про техники успешного собеседования в сети. Еще вероятнее найденная информация будет водянистой и не пригодной к эксплуатации. Результатом станет гора вопросов, которые не дадут информации о кандидате, но точно отпугнут его от дальнейшего общения. Кадровая компания располагает разными кейсами, заточенными под каждую должность. Более того – при сотрудничестве с конкретным заказчиком, алгоритм меняется в зависимости от того, что для вас в приоритете. Например, готовы взять менее опытного, но с определенными личными качествами или наоборот.

4. Игра в «психолога»

По сути эта ошибка вытекает из предыдущей. Попытка протестировать кандидата трендовыми проективными тестами или задачками «как у гугла» не имеют смысла, когда вы сами не понимаете, как это работает. Кстати, психологические тестирования рекомендовано проводить только сотрудникам со специальным образованием – на заметочку. Рекрутинговая компания всегда располагает минимум одним консультантом, имеющим психологическое образование, который принимает участие в разработке тестов и их проведении в ходе интервью.

5. Молчание

Более 90% нанимателей не дают претендентам обратной связи. Дело ясное: времени нет, сообщать плохие новости никому не хочется, только вот кандидату от этого не легче. Он потратил время, возлагал надежды и, если не подошел – имеет право это знать. Кадровая компания - такие же люди, но консультанты внутри нее специально учатся отказывать кандидатам грамотно во избежание конфликтов и нарушения законодательства.

Персонал давно перестал быть «расходным материалом» - успешные бизнесмены это понимают. Качественный подбор – кропотливая работа, требующая внимания и времени. Если вы не соблюдаете правила игры, будьте готовы прочитать красочные отзывы на открытых форумах и сайтах, которые соискатели непременно оставят.

Нвталия Шкребо