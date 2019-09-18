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У здания администрации президента проходят пикеты в поддержку Устинова

13:15 18.09.2019

На Старой площади, у здания администрации президента РФ, в среду начались пикеты в защиту актера Павла Устинова, осужденного на три с половиной года заключения по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа.


Фото из социальной сети Twitter

Как сообщает Интерфакс, в одиночный пикет у входа в администрацию с плакатом «Свободу Павлу Устинову» встал актер Александр Паль, ранее запустивший флешмоб в соцсетях в поддержку своего коллеги, а также разместивший петицию с призывом освободить Устинова.

На Старой площади в настоящий момент собралась очередь из желающих принять участие в акции и постоять с плакатом.

Напомним, Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима 24-летнего актера Устинова по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. Своей вины актер не признал и настаивал, что не принимал участия в акции, пришел на встречу с другом и не оказывал сопротивления при задержании. Защита намерена обжаловать приговор.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что изучит материалы дела Устинова.

Ранее глава генсовета «Единой России» также вступился за осужденного Павла Устинова.

Темы: Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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18.09.2019, 20:36
Гость: надо как-то обосновать его задержание

- типа, если задержание правильное, то и доказательства для приговора уже не требуются? А задержание абсолютно законное, поскольку для него вообще никаких доказательств, и даже оснований, не требуется, достаточно только одного подозрения полицая... Шикарно! И, главное, это беззаконие абсолютно по закону - сдохни, логика, понятия рулят!
18.09.2019, 20:30
Гость: однозначно

А, вот и нет!Просто не ору в стае проплаченных "борцов".Кто ваши вожди,назовите!И возможно, примкну к вашим рядам.
18.09.2019, 20:30
Гость: безусловное выполнение законов

написанных ворами под свои воровские задачи, и абсолютно игнорирующие интересы большинства населения, является просто изощренной формой пролонгированного суицида, что наглядно отражает дааже официальная статистика.
Ну а "закон", по которому протестовать против чиновничьего беспредела можно только с дозволения этих самых чиновников - вообще глум над здравым смыслом.
В других странах, на которые столь любят ссылаться адвокаты воровской власти, для митингов и шествий протеста требуется всего лишь уведомить власти.
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