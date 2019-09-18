У здания администрации президента проходят пикеты в поддержку Устинова

13:15

На Старой площади, у здания администрации президента РФ, в среду начались пикеты в защиту актера Павла Устинова, осужденного на три с половиной года заключения по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа.



Фото из социальной сети Twitter

Как сообщает Интерфакс, в одиночный пикет у входа в администрацию с плакатом «Свободу Павлу Устинову» встал актер Александр Паль, ранее запустивший флешмоб в соцсетях в поддержку своего коллеги, а также разместивший петицию с призывом освободить Устинова.

На Старой площади в настоящий момент собралась очередь из желающих принять участие в акции и постоять с плакатом.

Тут уже больше ста человек. pic.twitter.com/4jmlgmBArD — Yakov Shirokov (@Yakshiro) 18 сентября 2019 г.

Напомним, Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима 24-летнего актера Устинова по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. Своей вины актер не признал и настаивал, что не принимал участия в акции, пришел на встречу с другом и не оказывал сопротивления при задержании. Защита намерена обжаловать приговор.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что изучит материалы дела Устинова.

Ранее глава генсовета «Единой России» также вступился за осужденного Павла Устинова.