Фигуранта «московского дела» Губайдулина освободили из-под стражи

13:50

Мещанский суд Москвы в среду вернул в прокуратуру дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина. Его освободили из зала суда и изменили меру пресечения на подписку о невыезде, пишет "Коммерсант".

Судья Олеся Менделеева, ранее приговорившая к трем с половиной годам заключения в колонии общего режима Евгения Коваленко за брошенный мусорный бак в росгвардейца, посчитала, что фабула дела не соответствует его фактическим обстоятельствам и вернула дело прокурору "для устранения препятствий для рассмотрения судом".

Программиста "Сбербанк Технологии" 26-летнего Айдара Губайдулина задержали 9 августа. По версии следствия, он бросил пластиковую бутылку из-под минералки в сотрудника Росгвардии Артема Килова с намерением причинить ему "физическую боль". Росгвардеец утверждает, что смог увернуться от летящего в него предмета.

Губайдулин на допросе объяснял, что бросил бутылку, не совладав с эмоциями, когда увидел, как грубо сотрудникиРосгвардии задерживают Бориса Канторовича и применяют силу к девушке.

Защита считает, что пустая бутылка не могла нанести вреда здоровью сотрудника правоохранительных органов.