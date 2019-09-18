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Фигуранта «московского дела» Губайдулина освободили из-под стражи

13:50 18.09.2019
Стоп-кадр из видео
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Мещанский суд Москвы в среду вернул в прокуратуру  дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина. Его освободили из зала суда и изменили меру пресечения на подписку о невыезде, пишет "Коммерсант"

Судья Олеся Менделеева, ранее приговорившая к трем с половиной годам заключения в колонии общего режима Евгения Коваленко за брошенный мусорный бак в росгвардейца, посчитала, что фабула дела не соответствует его фактическим обстоятельствам и вернула дело прокурору "для устранения препятствий для рассмотрения судом".

Программиста "Сбербанк Технологии" 26-летнего Айдара Губайдулина задержали 9 августа. По версии следствия, он бросил пластиковую бутылку из-под минералки в сотрудника Росгвардии Артема Килова с намерением причинить ему "физическую боль". Росгвардеец утверждает, что смог увернуться от летящего в него предмета.

Губайдулин на допросе объяснял, что бросил бутылку, не совладав с эмоциями, когда увидел, как грубо сотрудникиРосгвардии задерживают Бориса Канторовича и применяют силу к девушке.

Защита считает, что пустая бутылка не могла нанести вреда здоровью сотрудника правоохранительных органов.

Темы: Москва, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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18.09.2019, 18:56
Гость: пятерочку ему и волчий билет,

это же не Сердюков с его миллиардами, нажитыми непосильным трудом...
18.09.2019, 16:24
Гость: гнус

Закон в России "что дышло,....",ворье,жулье,бандюков и прочих "борцов с режимом "отпускают,для вида подержав в КПЗ!Коррупция и вседозволенность результат в преступлениях!Либерал-лицемеры правят давно и породили эту "систему".
18.09.2019, 15:33
Гость: личный опыт

пятерочку ему и волчий билет на трудоустройство, пусть потом возобновляет карьеру в сбербанке мойщиком туалетов.
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