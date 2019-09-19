Подают ли коллекторы в суд?

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Несмотря на то, что принудительное взыскание является довольно дорогим инструментом для коллекторского бизнеса, ежегодно увеличивается число дел, отправляемых агентствами по сбору долгов в суды

Основная причина подачи в суд – эффективность возврата проблемного кредита после получения исполнительного листа.

Например, за историю существования «Первого коллекторского бюро» в суд было подано свыше 1 млн дел. В 95% случаев суд принимает сторону кредитора в лице банка и его представителя в лице коллекторского агентства. Как только решение вынесено, к процессу взыскания подключаются судебные приставы. Крайне жесткие меры, направленные на возврат долгов, вынуждают заемщика любыми способами найти деньги для выплаты долга.

Получается, что коллекторы подают в суд на должников, и делают это очень охотно.

Срок давности

Коллекторское агентство, заключившее с банком агентский договор или договор цессии, имеет право в соответствии с Гражданским кодексом РФ сохранять первоначальные условия кредита. Однако большинство коллекторских компаний после покупки долга прекращают начисление процентов и штрафов и даже готовы их списать каждому должнику, который идет на контакт со специалистами по взысканию.

Кредитор или его представитель могут потребовать исполнения кредитных обязательств в любой момент, порой даже когда должнику кажется, что истек срок исковой давности. Этот трехлетний срок рассчитывается довольно сложным способом. Отсчет начинается с момента окончания срока для исполнения обязательств, указанного в письменном уведомлении о просрочке, которое банк высылает заемщику. Если такого уведомления не было, то срок исковой давности начинает исчисляться с момента просрочки каждого очередного платежа. А если заемщик возобновил платежи, то и срок исковой давности рассчитывается заново с просрочки по новому графику платежей.

Поэтому полагаться на то, что прошел срок исковой давности все-таки не стоит. Во-первых, потому что вы могли неправильно его рассчитать. Во-вторых, даже если кредитор и его представитель не подадут на вас в суд, это не исправит вашей финансовой репутации. Непогашенная задолженность навсегда будет зафиксирована в вашей кредитной истории, и взять новый кредит вы не сможете.

Что грозит должникам после суда?

Прежде всего, неплательщику угрожает арест и списание денежных средств с его банковских счетов. Если это не дает эффекта, судебные приставы-исполнители имеют право ограничить выезд заемщика за пределы родной страны.

Также должнику угрожает арест его имущества. Он может налагаться как на движимое (автомобиль, мотоцикл, яхта, катер, самолет), так и недвижимое (квартира, дача, коммерческие площади) имущество, а также на личные вещи нерадивого заемщика. Например, бытовую технику и предметы интерьера. В дальнейшем арестованное в рамках исполнительного производства имущество реализуется на публичных торгах. И владелец, скорее всего, не сможет в них поучаствовать, ведь его счета и денежные средства арестованы.

Не стоит забывать и о том, что после суда до 50% заработной платы заемщика может ежемесячно вычитаться по закону в счет погашения задолженности. А уклонение от уплаты долга, попытки скрыться или втайне продать имеющееся имущество могут быть квалифицированы как преступление. Тогда это станет поводом для возбуждения уголовного дела.

Также должник несет дополнительные финансовые потери, ведь издержки по исполнительному производству оплачивает тоже он, как и 7% исполнительского сбора в доход государства при отсутствии добровольной оплаты в установленный срок.

Стоит ли ждать, когда коллекторы передадут дело в суд?

Конечно, решение принимать самому должнику. Однако если вы задумываетесь о своей репутации и хотите закрыть задолженность на выгодных условиях, вам стоит вступить в переговоры с коллекторским агентством. Оно предложит вам более гибкие условия погашения: рассрочку с комфортной суммой ежемесячного платежа или прощение существенной части долга. Так без стресса и судебных тяжб вы сможете погасить задолженность и со временем исправите свой кредитный рейтинг.

Источник: https://www.collector.ru/