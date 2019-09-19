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Полиция задержала Якутского шамана, который шел «изгонять Путина»

14:14 19.09.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube

В Бурятии был задержан «шаман» Александр Габышев из Якутии, который шел пешком в Москву «изгнать Путина».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МВД.

«Приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ», - сказал собеседник издания.

Как отмечает Nakanune.ru, силовики с оружием прибыли на нескольких машинах к лагерю около пяти часов утра, перекрыли трассу, вошли в лагерь и направились прямо к палатке шамана, повалили его на землю, загрузили в машину.

«Мы спрашивали "Кто старший"? Ничего не объясняя, сели в машины и молча, никаких документов никто не показывал, никаких решений по громкоговорителю не объявлял, фактически прошла спецоперация, как при задержании террористов или преступников», – отмечают очевидцы.

«Шамана» задержали на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Как сообщается, он будет доставлен в Якутск для дальнейших следственных действий.

В отношении него может быть возбуждено уголовное дело по факту организации экстремистского сообщества (статья 282.1 Уголовного кодекса).

По словам Александра, он отправился пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Прийти в Москву он рассчитывал к 2021 году.

Темы: Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.09.2019, 21:48
Гость: Давид тебе в подмётки не годится.

Давид Соломонович?
19.09.2019, 21:47
Гость: Создан прецедент.

Закончится он примерно так: всех не арестуете.
19.09.2019, 20:37
Гость: какую статью ему впаяют?

Для начала освидетельствование проведут, потом определят, скорее всего в психушку.
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