Полиция задержала Якутского шамана, который шел «изгонять Путина»

14:14

В Бурятии был задержан «шаман» Александр Габышев из Якутии, который шел пешком в Москву «изгнать Путина».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МВД.

«Приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ», - сказал собеседник издания.

Как отмечает Nakanune.ru, силовики с оружием прибыли на нескольких машинах к лагерю около пяти часов утра, перекрыли трассу, вошли в лагерь и направились прямо к палатке шамана, повалили его на землю, загрузили в машину.

«Мы спрашивали "Кто старший"? Ничего не объясняя, сели в машины и молча, никаких документов никто не показывал, никаких решений по громкоговорителю не объявлял, фактически прошла спецоперация, как при задержании террористов или преступников», – отмечают очевидцы.

«Шамана» задержали на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Как сообщается, он будет доставлен в Якутск для дальнейших следственных действий.

В отношении него может быть возбуждено уголовное дело по факту организации экстремистского сообщества (статья 282.1 Уголовного кодекса).

По словам Александра, он отправился пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел». Прийти в Москву он рассчитывал к 2021 году.