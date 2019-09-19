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Мэрия Москвы согласовала митинг 28 сентября

15:06 19.09.2019
Фото Bogomolov.PL с сайта wikimedia.org
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Мэрия Москвы согласовала заявку незарегистрированной Либертарианской партии России на митинг в поддержку фигурантов «московского дела» на проспекте Сахарова 28 сентября.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Нам только что согласовали митинг на Сахарова. Ранее по этой же заявке мы получили отказ. Но, как и с митингом "За Голунова", власть переиграла свой ответ. Это значит, что 28 сентября мы проведем там митинг в поддержку жертв "московского дела", "дела ФБК" и всех политзаключённых», - написал в телеграм-канале активист партии Михаил Светов.

Предполагаемая численность митинга - 20 тыс. человек. Сбор участников начнется в 14:00, сам митинг пройдет с 15:00 до 17:00.

Напомним, «Московское дело» - ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках. Кроме того, блогера Егора Жукова обвиняют в призывах к экстремизму.

Актера Павла Устинова суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы за «применение опасного для здоровья насилия» к силовику.

Темы: Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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19.09.2019, 19:34
Гость: майк

Подумал, может судья присесть на годик? Чтоб понимать к чему приговаривает. Чтоб наказание соответствовало соверщенному и судья мог оценить. Он же не может оценить не отсидев
19.09.2019, 19:23
Гость: я грудь распахну по мотроски

наш следующий царь В.В.Жириновский!
19.09.2019, 19:18
Гость: доцент

Всё верно, недавно эти борцуны с "антинародным режимом" повысили пенсионный возраст!
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