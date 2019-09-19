Мэрия Москвы согласовала митинг 28 сентября

15:06

Мэрия Москвы согласовала заявку незарегистрированной Либертарианской партии России на митинг в поддержку фигурантов «московского дела» на проспекте Сахарова 28 сентября.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Нам только что согласовали митинг на Сахарова. Ранее по этой же заявке мы получили отказ. Но, как и с митингом "За Голунова", власть переиграла свой ответ. Это значит, что 28 сентября мы проведем там митинг в поддержку жертв "московского дела", "дела ФБК" и всех политзаключённых», - написал в телеграм-канале активист партии Михаил Светов.

Предполагаемая численность митинга - 20 тыс. человек. Сбор участников начнется в 14:00, сам митинг пройдет с 15:00 до 17:00.

Напомним, «Московское дело» - ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках. Кроме того, блогера Егора Жукова обвиняют в призывах к экстремизму.

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