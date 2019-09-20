В столичных школах и больницах досрочно включат отопление

16:54

В Москве досрочно включат отопление в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

Отмечается, что тепло может начать поступать уже с 20 сентября, правда по заявкам организаций.

Согласно текущим нормативам, отопление включается после того, как пять дней подряд среднесуточная температура в городе не превышает 8 градусов тепла. Однако в мэрии решили начать подключать тепло заранее в связи с плохим прогнозом погоды и по просьбам москвичей.

Ранее синоптики предупредили, что в ночь на субботу в столичном регионе возможны первые заморозки, а в воскресенье может выпасть первый снег.