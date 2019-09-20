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В столичных школах и больницах досрочно включат отопление

16:54 20.09.2019
В воскресенье в столице может выпасть первый снег
Фото с сайта Pixabay.com
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В Москве досрочно включат отопление в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

Отмечается, что тепло может начать поступать уже с 20 сентября, правда по заявкам организаций.

Согласно текущим нормативам, отопление включается после того, как пять дней подряд среднесуточная температура в городе не превышает 8 градусов тепла. Однако в мэрии решили начать подключать тепло заранее в связи с плохим прогнозом погоды и по просьбам москвичей.

Ранее синоптики предупредили, что в ночь на субботу в столичном регионе возможны первые заморозки, а в воскресенье может выпасть первый снег.

Темы: Москва
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Комментарии читателей
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20.09.2019, 18:45
Гость: Европеец

Литературная Газета в 1971 написала : «Во время раскопок в городе Запруднинске профессор археолог Налевайко установил, что в средние века на Руси начинали отопительный сезон не 15 октября аткогда похолодало».
20.09.2019, 17:49
Гость: Доцент

Правильно, столица - превыше всего!
20.09.2019, 17:29
Гость: Гость

Что значит "досрочно"? 19, 20, 21, 22 и 23 фактически и по прогнозу средняя температура воздуха ниже 8 градусов. Значит, 24.09.2019 ОБЯЗАНЫ дать тепло всем. Благодетелей тут изображают.
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