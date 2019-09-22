Минобороны показало видео стрельб противолодочного корабля из «Кинжалов»

19:57

В учениях На севере Баренцева моря прошли учения арктической группировки Северного флота. Несколько кораблей - большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога" - отрабатывали боевые стрельбы, основной задачей было отражение воздушного нападения условного противника, пишет РГ.

Министерство обороны РФ опубликовало видео учений. На ролике, в частности, показано, как экипаж "Вице-адмирала Кулакова" отрабатывает пуски из зенитно-ракетного комплекса "Кинжал". Это средство ПВО позволяет поражать различные цели - ракеты, авиабомбы - в радиусе до 12 километров.

Учение проходило при четырехбалльном шторме.