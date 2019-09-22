]]> ]]>
Главная В России Новости

Минобороны показало видео стрельб противолодочного корабля из «Кинжалов»

19:57 22.09.2019

В учениях На севере Баренцева моря прошли учения арктической группировки Северного флота. Несколько кораблей -  большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога" - отрабатывали боевые стрельбы, основной задачей было отражение воздушного нападения условного противника, пишет РГ.

Министерство обороны РФ опубликовало видео учений. На ролике, в частности, показано, как экипаж "Вице-адмирала Кулакова" отрабатывает пуски из зенитно-ракетного комплекса "Кинжал".  Это средство ПВО позволяет поражать различные цели - ракеты, авиабомбы - в радиусе до 12 километров.

Учение проходило при четырехбалльном шторме.

Темы: Вооружения в России, Российский Военно-морской флот, Министерство обороны РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.09.2019, 21:16
Гость: Красиво

улетают наши пенсии.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.