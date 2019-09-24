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Как работнику защитить свои права

20:39 24.09.2019
Фото с сайта bash.news

Несправедливость на работе и несоблюдение прав рядового сотрудника может встретиться повсеместно

 В некоторых случаях количество рычагов давления на работодателя и своих коллег заканчивается, и поэтому приходится искать дополнительные способы решения проблемы. Конфликты могут возникнуть повсеместно, и их следует решать по закону.

В каких случаях сотруднику может понадобится помощь

Есть несколько ситуаций, в которых сотрудник будет вынужден обратиться к сторонней помощи, чтобы не остаться в проигрыше:

• Сверхурочная работа. Очень часто сотрудников привлекают к дополнительным часам на рабочем месте, которые не оплачиваются.
• Увольнение без заработной платы. Сотрудника нельзя лишить законных выплат, тем более перед потенциально долгим сроком поиска нового рабочего места.
• Несоблюдение права на отдых на рабочем месте. Если работа требует тяжелого физического труда, сотруднику полагается отдых, и это условие должно обязательно исполняться.
• Отказ в отпуске в удобные для сотрудника даты. Если сотрудник настаивает на отпуске в определенный период по уважительной причине, то это весьма законное требование.

К кому обратиться для решения проблемы

Существует множество сервисов и организаций, которые предоставляют услуги по сопровождению работника во время решения конфликтных ситуаций. Одна из таких организаций - https://trudinspection.ru . Не стоит молчать о несоблюдении Ваших прав как работника и допускать нарушение трудового договора работодателем.

У организаций, которые предоставляют помощь работникам, попавшим в сложную ситуацию, есть несколько преимуществ:

• Квалифицированные специалисты. Для решения подобных споров важно грамотно оперировать знаниями соответствующих статей законодательства.
• Полная поддержка и консультация. Сотрудники специальных организаций готовы ответить на все интересующие вопросы, которые касаются разрешения сложившейся ситуации.
• Психологическая поддержка. На этапе переговоров следует присутствовать со своим представителем – сотрудником компании. Он будет оперировать аргументами и будет работать для того, чтобы отстоять Вашу точку зрения.
• Демократичные цены на услуги. Опытные специалисты оказывают услуги помощи работникам по трудовым вопросам, устанавливая справедливые цены.
• Нет ошибок. Юристы с большим опытом работы в сфере решения трудовых вопросов знают уловки, на которые идут работодатели, и готовы их избежать.
 

Темы: В России
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