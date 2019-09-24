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Осужденные участники митингов могут получить новые сроки

12:42 24.09.2019
Следственный комитет России
© KM.RU, Алексей Белкин
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СК РФ намерен продолжить расследование уголовного дела о беспорядках (ст. 212 УК РФ) во время акции, прошедшей 27 июля в Москве, в отношении уже осужденных Евгения Коваленко и Кирилла Жукова.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвокатов участников митинга.

Напомним, Коваленко и Жуков за «применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ) были приговорены к 3,5 и 3 годам лишения свободы. Теперь им могут грозить новые суды.

В частности, в материалах дела Коваленко появился запрос следователя по особо важным делам Ивана Чибисова на имя судьи Мещанского суда Олеси Менделеевой на допрос Коваленко «в рамках расследования дела №11902450046000029» (дело о беспорядках, в июле - сентябре по нему задержаны 16 человек).

Адвокат Коваленко считает, что его клиента подозревают и во втором преступлении, что чревато увеличением срока.

«Тот факт, что СКР расследует дела, относящиеся к одному времени и к одним и тем же событиям отдельно, говорит, что в дальнейшем не будет никакого поглощения одного приговора другим», – заявил адвокат Коваленко.

Адвокат подчеркнул, что «отдельное расследование дел противоречит законодательству», так как для объективного изучения обстоятельств «требовалось единое расследование».

При этом адвокат Жукова предполагает, что запрос следователя мог попасть в материалы дела Коваленко «по ошибке». По словам адвоката, приговор Жукову вынесен по ч. 1 ст. 318 УК РФ, а вещественные доказательства приобщались к материалам из дела по ст. 212. 

Темы: Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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24.09.2019, 20:22
Гость: Хмы

Надо с дирижёра начинать -
Сидят двое влюбленных летом на даче. А тут как на грех лягушки
поблизости в пруду разорались, целым хором квакают. Ну, парень пошел
улаживать такой бардак... Через минуту все неожиданно стихло. Парень
возвращается. Девушка и спрашивает у него:
- Как же это так тебе удалось?!
- Дирижеру по темечку!
24.09.2019, 19:31
Гость: mesozoic_2

Если бы академики и попы протестовали против ограбления страны и народа олигархократией... Но им дела нет ни до интересов страны, ни до бедственного положения народа, недавно пенсии у работяг отобрали - тех и это не возбудило, не протестовали. Или они протестовали, когда парламент расстреливал Ельцин? Что-то не припомню тогда писем академиков, их происходившее устраивало.
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Все познается в сравнении .
24.09.2019, 18:08
Гость: Павел__

Где факты о "проплаченности западом", ты, иуда, проплаченная пригожиным?
А пока - "музыкальная пауза", так сказать.
На тему прошедших выборов - "лла, алло. Глава ЦИК заявила, что грязные выборы были в Петербурге всегда. Факт-чек «Фонтанки»
Элла Памфилова рассказала, что 25 лет назад на выборах в Петербурге было, как сейчас, но «не в такой степени». Очевидцы не вспомнили ничего подобного..."
Зато там впервые заметно всплыл нынешний "вставалкин с колен".
-" Алексей Шустов, политолог, вел кампанию нескольких кандидатов в депутаты в 1994 году:... Все истории с грязными избирательными технологиями, как мне кажется, начались только в 1998 году. Дело в том, что под губернаторские выборы 96-го года была принята депутатская поправка: парламентарии получили право распределять 2% городского бюджета по своему усмотрению.
Зак.собрание в те годы курировал от Смольного Владимир Путин. Именно он и, видимо, Дмитрий Козак интенсивной работой в кулуарах Мариинского дворца добились введения депутатской поправки. Собчаку надо было перенести выборы главы города на требуемую дату. ЗакС переносить не очень хотел, и стороны пришли к компромиссу: назначение выборов в обмен на поправку. И начиная с 96-го года действующие депутаты получили возможность "прикармливать" лояльные организации и граждан. К очередным выборам появились продуктовые и вещевые наборы, которые можно было раздавать на законных основаниях. Тогда же, в 1998 году, на выборах в Петербурге начали использовать кандидатов-двой
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