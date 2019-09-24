Осужденные участники митингов могут получить новые сроки

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СК РФ намерен продолжить расследование уголовного дела о беспорядках (ст. 212 УК РФ) во время акции, прошедшей 27 июля в Москве, в отношении уже осужденных Евгения Коваленко и Кирилла Жукова.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвокатов участников митинга.

Напомним, Коваленко и Жуков за «применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ) были приговорены к 3,5 и 3 годам лишения свободы. Теперь им могут грозить новые суды.

В частности, в материалах дела Коваленко появился запрос следователя по особо важным делам Ивана Чибисова на имя судьи Мещанского суда Олеси Менделеевой на допрос Коваленко «в рамках расследования дела №11902450046000029» (дело о беспорядках, в июле - сентябре по нему задержаны 16 человек).

Адвокат Коваленко считает, что его клиента подозревают и во втором преступлении, что чревато увеличением срока.

«Тот факт, что СКР расследует дела, относящиеся к одному времени и к одним и тем же событиям отдельно, говорит, что в дальнейшем не будет никакого поглощения одного приговора другим», – заявил адвокат Коваленко.

Адвокат подчеркнул, что «отдельное расследование дел противоречит законодательству», так как для объективного изучения обстоятельств «требовалось единое расследование».

При этом адвокат Жукова предполагает, что запрос следователя мог попасть в материалы дела Коваленко «по ошибке». По словам адвоката, приговор Жукову вынесен по ч. 1 ст. 318 УК РФ, а вещественные доказательства приобщались к материалам из дела по ст. 212.