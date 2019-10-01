Правительство изменит правила получения российского гражданства

13:40

При получении российского гражданства иностранцам больше не придется отказываться от своего первого гражданства. Такое новвоведение содержится в материалах правительства, опубликованных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.

«В перспективе реализация мер миграционной политики позволит <...> исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство РФ», - сообщает в прогнозе, подготовленном Минэкономразвития.

По мнению Минэкономразвития, повышение миграционной привлекательности России поможет перекрыть естественную убыль населения, отмечает РБК.

В настоящее время, чтобы получить российский паспорт в общем порядке иностранец должен подать в уполномоченные органы другого государства заявление об отказе от имеющегося гражданства. При этом отказ не обязателен в случаях, когда это предусмотрено международным договором России, если это невозможно в силу не зависящих от человека причин и при получении гражданства РФ в упрощенном порядке.