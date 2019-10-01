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Правительство изменит правила получения российского гражданства

13:40 1.10.2019
Паспорт РФ
© KM.RU, Алексей Белкин
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При получении российского гражданства иностранцам больше не придется отказываться от своего первого гражданства. Такое новвоведение содержится в материалах правительства, опубликованных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.

«В перспективе реализация мер миграционной политики позволит <...> исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство РФ», - сообщает в прогнозе, подготовленном Минэкономразвития.

По мнению Минэкономразвития, повышение миграционной привлекательности России поможет перекрыть естественную убыль населения, отмечает РБК.

В настоящее время, чтобы получить российский паспорт в общем порядке иностранец должен подать в уполномоченные органы другого государства заявление об отказе от имеющегося гражданства. При этом отказ не обязателен в случаях, когда это предусмотрено международным договором России, если это невозможно в силу не зависящих от человека причин и при получении гражданства РФ в упрощенном порядке.

Темы: Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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01.10.2019, 15:50
Гость: Сарказм

Они думают, что снова их лапша подействует на неопытные умы россиян. СМИ трубят - упрощённое получение гражданства беженцам с Украины. Да. Верно. Но статус беженца ни один человек не получил. Вот и сидят хохлы в ожидании манны небесной от правительства в России.
01.10.2019, 15:08
Гость: ХУ

Я гражданин СССР, город УФА, БАССР, жена тоже там образование получала в БашГосМеде,на фармфакультете , кафедра была под руководством В А Лиходед, теперь её рукрводит ШИКОВА, ЕГО ДОЧЬ профессор и доктор, хотя была буб дубом, и её фамилия от мужа, ШИКОВ, ну и о чем Вы хотите рассказать
01.10.2019, 15:07
Гость: Реплика

"Исключить обязательное требование" - не синоним формулировки "разрешить сохранение" второго гражданства". И правильно! Россия не заинтересована в "многогражданских" гражданах. Ситуация, когда секретарь Совета безопасности России оказывался "многогражданским" лицом - недопустима!
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