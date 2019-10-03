Президент РФ освободил от должности главу ФСИН Геннадия Корниенко

15:26

Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Как пишет "Интерфакс", Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, 30 сентября ему исполнилось 65 лет.

Корниенко возглавлял ФСИН с июня 2012 года, до этого он служил в органах госбезопасности, был замдиректора ФСО и главой Государственной фельдегерской службы.