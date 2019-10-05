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Экс-совладелец сети блинных «Теремок» объявлен в розыск

17:04 5.10.2019
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Бывший акционер сети блинных "Теремок", девелопер Роман Фукс объявлен в розыск. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве при строительстве жилого комплекса  на Мытной улице в Москве. 

Следствие считает, что бизнесмен использовал деньги дольщиков жилищного комплекса Sky House не по назначению, в том числе, незаконно выводил их, пишут "Вести".

Жилой дом был построен в 2014 году, но до сих пор не введен в эксплуатацию. В отношении застройщика ООО "Олтэр", учредителем которой являлся Фукс, возбуждено уголовное дело.

Темы: Расследование преступлений в России, Проблема обманутых дольщиков
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