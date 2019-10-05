Экс-совладелец сети блинных «Теремок» объявлен в розыск

17:04

Бывший акционер сети блинных "Теремок", девелопер Роман Фукс объявлен в розыск. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве при строительстве жилого комплекса на Мытной улице в Москве.

Следствие считает, что бизнесмен использовал деньги дольщиков жилищного комплекса Sky House не по назначению, в том числе, незаконно выводил их, пишут "Вести".

Жилой дом был построен в 2014 году, но до сих пор не введен в эксплуатацию. В отношении застройщика ООО "Олтэр", учредителем которой являлся Фукс, возбуждено уголовное дело.