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Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

12:31 5.10.2019
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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5 октября учителя отмечают свой профессиональный праздник. С Днем учителя их поздравил президет России Владимир Путин. 

"Для каждого из нас День учителя – это ещё одна возможность сказать самые тёплые слова признательности, искренней благодарности всем, кого мы считаем своими наставниками, кто помог определиться с будущим и выбрать цель в жизни, преподал нам важнейшие уроки честности, человечности, доброты, любви к Отечеству.

Педагогическое мастерство и мудрость всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране. Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска и сами постоянно развиваетесь, идёте вперёд", говорится в обращении главы государства.

Владимир Путин отметил, что именно  от учителей зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, а также обеспечить равные возможности для школьников в нашей стране. 

В России с 1994 года День учителя отмечают 5 октября, вместе с учрежденным ЮНЕСКО Всемирным днем учителей. До этого педагоги отмечали свой профессиональный праздник в первое воскресенье октября.

Темы: Праздники в России и за рубежом, Образование в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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05.10.2019, 16:50
Гость: Алевтина

Сколько фальши и пафоса в одном маленьком послании.А сколько их еще будет.
05.10.2019, 16:22
Гость: методист

М его туда же, тем же самым.
05.10.2019, 14:43
Гость: доцент

И улыбаясь, добавил: "Денег для вас нет, но вы держитесь, голосуйте за меня в 2024 году и хорошего вам настроения!".
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