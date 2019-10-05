Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

12:31

5 октября учителя отмечают свой профессиональный праздник. С Днем учителя их поздравил президет России Владимир Путин.

"Для каждого из нас День учителя – это ещё одна возможность сказать самые тёплые слова признательности, искренней благодарности всем, кого мы считаем своими наставниками, кто помог определиться с будущим и выбрать цель в жизни, преподал нам важнейшие уроки честности, человечности, доброты, любви к Отечеству.

Педагогическое мастерство и мудрость всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране. Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска и сами постоянно развиваетесь, идёте вперёд", говорится в обращении главы государства.

Владимир Путин отметил, что именно от учителей зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, а также обеспечить равные возможности для школьников в нашей стране.

В России с 1994 года День учителя отмечают 5 октября, вместе с учрежденным ЮНЕСКО Всемирным днем учителей. До этого педагоги отмечали свой профессиональный праздник в первое воскресенье октября.