]]> ]]>
Главная В России Новости

Путин повысил зарплату себе, Медведеву, силовикам и госслужащим

20:57 7.10.2019
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Президент России Владимир Путин подписал ряд указов о повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации. 

Так, в соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%, пишет РБК.

Также на 4,3% повысится зарплата руководителей министерства обороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, службы внешней разведки (СВР), федеральной службы охраны (ФСО), государственной фельдъегерской службы, генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ, а также других министров, вице-премьеров, секретаря Совбеза, главы ЦИК.

Кроме того, на 4,3% повышены зарплаты лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации в дипломатических представительствах и представительствах Российской Федерации при международных организациях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это сообщение, заявив, что  "это плановая индексация".

Темы: Экономическая ситуация в России, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.10.2019, 10:49
Гость: gost

А как же мультик "Золотая антилопа"? не... не смотрели ...
08.10.2019, 10:42
Гость: Не хватает

на российскую одежду для прогулок
по горам.
08.10.2019, 10:36
Гость: 2024

Все на выборы!
Да здравствует президент.
Все комментарии (41)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.