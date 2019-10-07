Путин повысил зарплату себе, Медведеву, силовикам и госслужащим

20:57

Президент России Владимир Путин подписал ряд указов о повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.

Так, в соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%, пишет РБК.

Также на 4,3% повысится зарплата руководителей министерства обороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, службы внешней разведки (СВР), федеральной службы охраны (ФСО), государственной фельдъегерской службы, генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ, а также других министров, вице-премьеров, секретаря Совбеза, главы ЦИК.

Кроме того, на 4,3% повышены зарплаты лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации в дипломатических представительствах и представительствах Российской Федерации при международных организациях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это сообщение, заявив, что "это плановая индексация".